إزالة 18 تعديا على أملاك الدولة بمراكز المنيا

واصلت مراكز محافظة المنيا، تنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، بالتنسيق المستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية، بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والزراعة على أراضي أملاك الدولة وتطبيق أحكام القانون على المخالفين.

من جانبه، قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن تنفيذ الموجة 18، لإزالة التعديات على أملاك الدولة، يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعدي، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

جهود جادة من المحافظة

وأوضح المحافظ، أن جهود مراكز ومدن المحافظة، لتنفيذ الموجة 18، أسفرت عن إزالة، 18 حالة تعدٍ، منها 16 حالة تعدٍ بالبناء على أملاك الدولة، بإجمالي مساحة 2318 مترا، وحالتي تعدٍ بالزراعة، على أملاك الدولة، بإجمالي مساحة، قيراط، و12 سهما، مؤكداً استمرار جهود الوحدات المحلية في متابعة الحالة العامة لإزالة كافة أشكال التعدي والقضاء على عشوائية التعديات بالبناء والزراعة على أملاك الدولة.

وكانت جهود مراكز ومدن محافظة المنيا خلال اليوم الرابع لتنفيذ الموجة 18، أسفرت عن إزالة، 102 حالة تعد، منها 66 حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة، بإجمالي مساحة 11427 متر، و36 حالة تعد بالزراعة، على أملاك الدولة، بإجمالي مساحة، 183 فدانا و17 قيراط، مؤكداً استمرار جهود الوحدات المحلية في متابعة الحالة العامة لإزالة كافة أشكال التعديات والقضاء على عشوائية التعديات بالبناء والزراعة على أملاك الدولة.