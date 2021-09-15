ضمن الموجة الـ18.. إزالة 117 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، في تنفيذ الموجة 18، لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

إزالة 117 حالة تعدٍ على أراضي الدولة بالمنيا

وأوضح المحافظ، أن جهود مراكز ومدن المحافظة خلال اليوم الثاني لتنفيذ الموجة 18، أسفرت عن إزالة، 117 حالة تعدٍ بالبناء والزراعة على أملاك الدولة بمراكز المحافظة، منها 113 قرار إزالة تعدٍ بالبناء على أملاك الدولة بإجمالي مساحة 5982 مترا، و4 قرارات إزالة تعدٍ بالزراعة على أملاك الدولة، بإجمالي مساحة 14 فدانا، و3 قيراط.

وأشار المحافظ، إلى أن هناك تنسيقا مستمرا بين جميع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية، ومديرية الأمن، وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع جميع الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة.

وناشد محافظ المنيا المواطنين بعدم الشروع في البناء المخالف، مؤكداً أنه لن يغفل أي تجاوز وسيجرى المرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز، لرصد أي مخالفات وتنفيذ إزالات فورية للمباني المخالفة بشكل يومي ومستمر.

وكان محافظ المنيا قرر تشكيل غرفة عمليات برئاسة المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة تضم في عضويتها ممثلا من مديرية الأمن وجهة الولاية وإدارة الأملاك، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة وتذليل أي معوقات تظهر أثناء التنفيذ.