«طوارئ طنطا الجامعي» تنقذ يد شاب من البتر في عملية استغرقت 6 ساعات

نجح فريق طبي بمستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا في إجراء جراحة دقيقة لإصلاح كف يد شاب يبلغ من العمر 18 عامًا، بُترت بمفرمة لحوم، وذلك خلال عملية ناجحة استغرقت 6 ساعات.

مستشفى طنطا الجامعي يستقبل مرضى من محافظات الدلتا

وأشاد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، بمهارة ودقة الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة بنجاح، مشيرًا إلى أن مستشفى الطوارئ الجامعي يستقبل حالات الحوادث على مدار الساعة ويخدم محافظات الدلتا الخمس.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بطنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن الشاب حضر للمستشفى ويده اليمنى حتى منتصف الساعد داخل مفرمة لحم، وعلى الفور تم إعلان حالة الطوارئ بقسمي الاستقبال والعمليات واستدعاء الفريق الطبي من أقسام جراحة التجميل والعظام والتخدير، كما تم استدعاء فريق من الدفاع المدني.

رجال الدفاع المدني يستخرجون يد شاب من مفرمة

وأضاف عميد كلية الطب بطنطا، أن رجال الدفاع المدني بقيادة اللواء علي أبو الدهب نجحوا خلال ثلاث ساعات في استخراج يد الشاب من المفرمة باستخدم صاروخ كهربائي لتقطيع المفرمة واستخراج يده من داخلها، والحفاظ عليها وتجنب وصول حرارة التقطيع لليد ليتم نقله مباشرة إلى غرفة العمليات لإجراء جراحة عاجلة.

وقال الدكتور محمد الشبيني، المشرف العام على مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا، إنه فور نجاح فريق الدفاع المدني من استخراج كف اليد من المفرمة، تم إجراء جراحة عاجلة للمريض استغرقت 3 ساعات، وخلالها جرى توصيل شرايين معصم اليد وإصلاح الأوتار المتهتكة وتثبيت عظام كف اليد والأصابع وتوصيل جميع الأوردة المفصولة وحياكة الجلد ومتابعة كفاءة الدورة الدموية وعاد الكف ليعمل بكفاءة وفي وضعه السليم.

المريض تجاوز مرحلة الخطر

وأكد «الشبيني»، تجاوز المريض لمرحلة الخطر واستقرار حالته تمامًا، حيث يتلقى الرعاية الطبية بعنابر جراحة التجميل بالدور الرابع بمستشفى الطوارئ الجامعي.

ضم الفريق الطبي من قسم جراحة التجميل الدكتور «سمير غرابة، مدرس جراحة التجميل، ومحمد الغزالي، مدرس مساعد تجميل، وعلي عطا، طبيب مقيم، وعبد الخالق سلام، طبيب مقيم»، تحت إشراف الدكتور إيهاب زايد رئيس قسم جراحة التجميل، ومن قسم العظام أحمد ناجى، تحت إشراف د الدكتور أسامة عبد الوهاب رئيس قسم العظام، ومن قسم التخدير الدكتورة ريهام ذكي، والدكتورة رغدة محمد، تحت إشراف الدكتور أيمن عيد المقصود رئيس قسم التخدير والعناية المركزة، ومن التمريض سناء حماد، وجهاد محمد، وميرفت الأشقر، وسارة مسعد.