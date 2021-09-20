وداعا لـ«رقم الإلغاء».. تطبيق قرار تنظيم الاتصالات بالتنقل بين شركات الإنترنت

إذا كنت تواجه أي مشكلة في الإنترنت وترغب في النقل من الشركة التي تتبعها إلى شركة أخرى، ما عليك إلا أن تذهب لتلك الشركة وتقدم طلب النقل، وخلال 72 ساعة فقط سيتم التنقل، وفقا لما أعلنه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، في القواعد الجديدة لتيسير التنقل بين مقدمي خدمات الإنترنت.

وتأتي هذه الخطوة ليودع مستخدمو الإنترنت في مصر رسميا ما كان يسمى بـ«رقم الإلغاء» والذي كان يتطلب انتظار العميل نحو أسبوعين على الأقل للحصول على الرقم من الشركة مقدمة الخدمة، والذي بموجبه يستطيعون التقديم على الخدمة في الشركة الجديدة وهو ما كان يتسبب في أزمات عديدة لهم نظرا لطول المدة بين فترة الإلغاء وصدور الرقم.

وقال مصدر مسؤول بالجهاز، إنه تم إلزام مقدمي خدمات الإنترنت الثابت بتنفيذ عمليات التنقل بما تشتمل عليه من إلغاء الخدمة لدى مقدم الخدمة الحالي وإعادة تشغيلها لدى مقدم آخر بحيث لا تتعدى 72 ساعة لتكون عملية إلغاء الخدمة خلال 24 ساعة وعملية الاشتراك بالخدمة خلال 48 ساعة.

شروط نقل خط الإنترنت الأرضي

ولكن هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في الخط المراد نقله، أولا سداد آخر فاتورة صادرة للخدمة لدى الشركة المراد الانتقال منها، وضمان عدم وجود أي مستحقات مالية معلقة خاصة بالراوتر لدى الشركة (في حالة التقسيط).

وتابع المصدر: «يجب على العميل أن يكون سداد رسوم التخارج من بعض الأنظمة والباقات طويلة المدة إذا كان العميل مشتركا في تلك الباقات، ولا يحق لأي شركة رفض طلب الاشتراك أو الإلغاء لأي سبب، حيث تهدف المنظومة الجديدة إلى منح المستخدم حرية اختيار مقدم الخدمة المناسب له، وخفض المدة الزمنية للحصول عليها، وعدم حجز أي خدمة إنترنت ثابت إلا بتوقيع مكتوب من المستخدم حائز الخط».

طريقة تقديم شكوى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

وأشار المصدر إلى أنه في حالة رفض الشركة لطلب العميل فيجب عليه التوجه فورا بشكوى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، عبر الاتصال بالخط الساخن 155 (مركز تلقي شكاوى خدمات الاتصالات)، أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالجهاز، والذي يمكن من خلاله تصعيد شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات في حالة عدم تمكنهم من حلها مع مقدم الخدمة ليقوم الجهاز ببحثها والعمل على حلها.