طرق حساب فاتورة استهلاك الكهرباء لشهر سبتمبر للقطاع المنزلي
استهلاك 100 كيلووات ساعة يساوي 55 جنيها وخدمة عملاء جنيهان
كتب:
سلامة عامر
06:42 ص | الإثنين 13 سبتمبر 2021
فاتورة الكهرباء "ارشيف"
يتساءل عدد كبير من مشتركي الكهرباء من أصحاب العدادات التقليدية القديمة، عن كيفية حساب فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر سبتمبر الجاري، خاصة بعد تطبيق الزيادة في شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة والارتفاع الكبير في استهلاك الطاقة، خاصة الأجهزة المنزلية، لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها البلاد، ووصلت إلى ذروتها خلال شهري يونيو وأغسطس الماضيين.
نماذج لاحتساب فاتورة الكهرباء بعد تطبيق الزيادة وفقا لشرائح الاستهلاك للقطاع المنزلي
وتستعرض «الوطن»، نماذج لاحتساب فاتورة استهلاك الكهرباء للقطاع المنزلي بعد تطبيق الزيادة الجديدة في شرائح الاستهلاك.
احتساب الفاتورة وفقا لاستهلاك 50 كيلو
- 50 كيلووات ساعة = 25 جنيها
50 كيلو × 48 قرشًا = 24 جنيه
مقابل خدمة عملاء = 1 جنيه
احتساب الفاتورة وفقا لاستهلاك 100 كيلو
- 100 كيلووات ساعة = 55 جنيها
50 كيلو × 48 قرشًا = 24 جنيهًا
50 كيلو × 58 قرشًا = 29 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء = 2 جنيه
احتساب الفاتورة وفقا لاستهلاك 150 كيلو
- 150 كيلووات ساعة = 121.5 جنيه
150 × 0.77 = 115.5 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء = 6 جنيها
احتساب الفاتورة وفقا لاستهلاك 200 كيلو
- 200 كيلووات ساعة = 160 جنيه
200 × 0.77 = 154 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء = 6 جنيهات
احتساب الفاتورة وفقا لاستهلاك 250 كيلو
- 250 كيلووات ساعة = 218 جنيها
200 × 0.77 = 154 جنيهًا
50 × 1.06 = 53 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء = 11 جنيها
احتساب الفاتورة وفقا لاستهلاك 300 كيلو
- 300 كيلووات ساعة = 271 جنيها
200 × 0.77 = 154 جنيهًا
100 × 1.06 = 106 جنيهًات
مقابل خدمة عملاء = 11 جنيها
احتساب الفاتورة وفقا لاستهلاك 350 كيلو
- 350 كيلووات ساعة = 324 جنيها
200 × 0.77 = 154 جنيهًا
150 × 1.06 = 159 جنيهًا،
مقابل خدمة عملاء = 11 جنيها
احتساب الفاتورة وفقا لاستهلاك400 كيلو
- 400 كيلووات ساعة = 392 جنيها
200 × 0.77 = 154 جنيهًا
150 × 1.06 = 159 جنيهًا
50 × 1.28 = 64 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء = 15 جنيها
احتساب الفاتورة وفقا لاستهلاك 450 كيلو
- 450 كيلووات ساعة = 456 جنيها
200 × 0.77 = 154 جنيهًا
150 × 1.06 = 159 جنيهًا
100 × 1.28 = 128 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء = 15 جنيها
احتساب الفاتورة وفقا لاستهلاك 500 كيلو
- 500 كيلووات ساعة = 520 جنيها
200 × 0.77 = 154 جنيهًا
150 × 1.06 = 159 جنيهًا
150 × 1.28 = 192 جنيهًا،
مقابل خدمة عملاء = 15 جنيها
احتساب الفاتورة وفقا لاستهلاك 600 كيلو
- 600 كيلووات ساعة = 648 جنيها
200 × 0.77 = 154 جنيهًا
150 × 1.06 = 159 جنيهًا
250 × 1.28 = 320 جنيهًا،
مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها
احتساب الفاتورة وفقا لاستهلاك 650 كيلو
- 650 كيلووات ساعة = 712 جنيها
200 × 0.77 = 154 جنيه
150 × 1.06 = 159 جنيهًا
300 × 1.28 = 384 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها
احتساب الفاتورة وفقا لاستهلاك 700 كيلو
- 700 كيلووات ساعة = 921 جنيها
700 × 1.28 = 896 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها
احتساب الفاتورة وفقا لاستهلاك 800 كيلو
- 800 كيلووات ساعة = 1049 جنيها
800 × 1.28 = 1024 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها
احتساب الفاتورة وفقا لاستهلاك 900 كيلو
- 900 كيلووات ساعة = 1177 جنيها
900 × 1.28 = 1152 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها
احتساب الفاتورة وفقا لاستهلاك 1000 كيلو
- 1000 كيلووات ساعة = 1305 جنيهات
1000 × 1.28 = 1280 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها
احتساب الفاتورة وفقا لاستهلاك لاكثر من 1000 كيلو
- 1100 كيلووات ساعة = 1635 جنيها
1100 × 1.45 = 1595 جنيهًا،
مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها
احتساب الفاتورة وفقا لاستهلاك 2000 كيلو
- 2000 كيلووات ساعة = 2940 جنيها
2000 × 1.45 = 2900 جنيهًا،
مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها