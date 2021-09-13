طرق حساب فاتورة استهلاك الكهرباء لشهر سبتمبر للقطاع المنزلي

يتساءل عدد كبير من مشتركي الكهرباء من أصحاب العدادات التقليدية القديمة، عن كيفية حساب فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر سبتمبر الجاري، خاصة بعد تطبيق الزيادة في شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة والارتفاع الكبير في استهلاك الطاقة، خاصة الأجهزة المنزلية، لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها البلاد، ووصلت إلى ذروتها خلال شهري يونيو وأغسطس الماضيين.

نماذج لاحتساب فاتورة الكهرباء بعد تطبيق الزيادة وفقا لشرائح الاستهلاك للقطاع المنزلي

وتستعرض «الوطن»، نماذج لاحتساب فاتورة استهلاك الكهرباء للقطاع المنزلي بعد تطبيق الزيادة الجديدة في شرائح الاستهلاك.

احتساب الفاتورة وفقا لاستهلاك 50 كيلو

- 50 كيلووات ساعة = 25 جنيها‏

‏‎ 50 كيلو × 48 قرشًا = 24 جنيه

مقابل خدمة عملاء = 1 جنيه ‎‏

احتساب الفاتورة وفقا لاستهلاك 100 كيلو

- 100 كيلووات ساعة = 55 جنيها

‏‎‏‏50 كيلو × 48 قرشًا = 24 جنيهًا

50 كيلو × 58 قرشًا = 29 جنيهًا‏‎ ‎

مقابل خدمة عملاء = 2 جنيه

‏احتساب الفاتورة وفقا لاستهلاك 150 كيلو

- 150 كيلووات ساعة = 121.5 جنيه

150 × 0.77 = 115.5 جنيهًا

‏ مقابل خدمة عملاء = 6 جنيها

‏احتساب الفاتورة وفقا لاستهلاك 200 كيلو

- 200 كيلووات ساعة = 160 جنيه

200 × 0.77 = 154 جنيهًا‏

مقابل خدمة عملاء = 6 جنيهات

‏احتساب الفاتورة وفقا لاستهلاك 250 كيلو

- 250 كيلووات ساعة = 218 جنيها

200 × 0.77 = 154 جنيهًا

‏50 × 1.06 = 53 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء = 11 جنيها

‏ ‏احتساب الفاتورة وفقا لاستهلاك 300 كيلو

- 300 كيلووات ساعة = 271 جنيها

200 × 0.77 = 154 جنيهًا

‏100 × 1.06 = 106 جنيهًات

مقابل خدمة عملاء = 11 جنيها ‎‏

احتساب الفاتورة وفقا لاستهلاك 350 كيلو

‏- 350 كيلووات ساعة = 324 جنيها

200 × 0.77 = 154 جنيهًا

‏150 × 1.06 = 159 جنيهًا،

مقابل خدمة عملاء = 11 جنيها‏

احتساب الفاتورة وفقا لاستهلاك400 كيلو

- 400 كيلووات ساعة = 392 جنيها

200 × 0.77 = 154 جنيهًا

‏150 × 1.06 = 159 جنيهًا

‏50 × 1.28 = 64 جنيهًا ‎

مقابل خدمة عملاء = 15 جنيها

‎‏ احتساب الفاتورة وفقا لاستهلاك 450 كيلو

- 450 كيلووات ساعة = 456 جنيها

200 × 0.77 = 154 جنيهًا

‏150 × 1.06 = 159 جنيهًا

‏100 × 1.28 = 128 جنيهًا ‎

مقابل خدمة عملاء = 15 جنيها‏

احتساب الفاتورة وفقا لاستهلاك 500 كيلو

- 500 كيلووات ساعة = 520 جنيها

200 × 0.77 = 154 جنيهًا

‏150 × 1.06 = 159 جنيهًا

‏150 × 1.28 = 192 جنيهًا، ‎

مقابل خدمة عملاء = 15 جنيها ‎‏

احتساب الفاتورة وفقا لاستهلاك 600 كيلو

- 600 كيلووات ساعة = 648 جنيها

‎ ‏‎200 × 0.77 = 154 جنيهًا

‏150 × 1.06 = 159 جنيهًا

‏250 × 1.28 = 320 جنيهًا،‎

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها ‎‏

احتساب الفاتورة وفقا لاستهلاك 650 كيلو

- 650 كيلووات ساعة = 712 جنيها

‏‎200 × 0.77 = 154 جنيه

‏150 × 1.06 = 159 جنيهًا

‏300 × 1.28 = 384 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها

‏احتساب الفاتورة وفقا لاستهلاك 700 كيلو

- 700 كيلووات ساعة = 921 جنيها

‎ ‏700 × 1.28 = 896 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها‏

احتساب الفاتورة وفقا لاستهلاك 800 كيلو

- 800 كيلووات ساعة = 1049 جنيها ‎

‏800 × 1.28 = 1024 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها‏

احتساب الفاتورة وفقا لاستهلاك 900 كيلو

- 900 كيلووات ساعة = 1177 جنيها

‎ ‏900 × 1.28 = 1152 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها‏

احتساب الفاتورة وفقا لاستهلاك 1000 كيلو

- 1000 كيلووات ساعة = 1305 جنيهات

‎ ‏1000 × 1.28 = 1280 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها

‎‏احتساب الفاتورة وفقا لاستهلاك لاكثر من 1000 كيلو

- 1100 كيلووات ساعة = 1635 جنيها

‏‎1100 × 1.45 = 1595 جنيهًا،

مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها ‎‏

احتساب الفاتورة وفقا لاستهلاك 2000 كيلو

- 2000 كيلووات ساعة = 2940 جنيها

2000 × 1.45 = 2900 جنيهًا،

مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها