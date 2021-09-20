نظام الزهراء للمدن الجامعية في الأقصر.. خطوات وشروط التقديم

تواصل المدن الجامعية بجامعة الأقصر، استقيال طلبات الطلاب القدام والجدد للالتحاق بالمدينة، ويمكن للطلاب تقديم طلب الالتحاق بالمدينة الجامعية بجامعة الأقصر 2021-2022، من خلال موقع «الزهراء»، لإدارة المدن الجامعية عبر شبكة الإنترنت.

كيفية الالتحاق بالمدن الجامعية عبر نظام الزهراء:

· يختار الطالب حالته «مستجد أو من القدامى»، ثم يتم ملء البيانات الخاصة به على الموقع، ثم الموافقة على الإقرار بالأسفل.

· يجب ملاحظة أن الطلاب المستجدين هم طلاب الفرق الأولى أما الطلاب القدامى هم طلاب ما بعد الفرق الأولى أو الإعدادي.

· يتم ملئ استمارة التقديم لـ المدن الجامعية.

و بالنسبة للطالب المستجد يتم إضافة هذه البيانات

- الرقم القومى

- كود الطالب

- الاسم

- الاسم رباعى باللغة العربية

- تاريخ الميلاد

- محل الميلاد

- النوع

- الديانة

- محل الإقامة

- العنوان بالتفصيل

- البريد الإلكتروني

- التليفون

- الموبايل

- الكلية والفرقة

- شعبة الثانوية العامة

- مجموع الثانوية العامة

- نسبة الثانوية العامة%

- الأسرة بالخارج

- كلمة المرور

- تأكيد كلمة المرور

وبالنسبة للطلاب القدامى، يتم إضافة هذه البيانات:

- الرقم القومى

- كود الطالب

- الاسم رباعي باللغة العربية

- تاريخ الميلاد

- محل الميلاد

- النوع

- الديانة

- محل الإقامة

- مصر

- العنوان بالتفصيل

- البريد الإلكترونى

- التليفون

- الموبايل

- الكلية والفرقة

- تقدير العام الماضي

- نسبة التقدير%

- السكن في الأعوام السابقة

- الأسرة بالخارج

- كلمة المرور

- تأكيد كلمة المرور

وفي نهاية الإستمارة، يُقر الطالب بأن البيانات (محل الإقامة - التقدير - الفرقة/الكلية) صحيحة طبقاً للأوراق الرسمية، على أن يتم تقديم الأوراق عند حضوره للمدينة في حالة القبول، وفي حالة ثبوت أي خطأ في البيانات يتم تحويله للشئون القانونية وفصل الطالب نهائياً من المدينة.

الأوراق المطلوبة للتقديم للمدن الجامعية بجامعة الأقصر

1)عدد 2 صورة شخصية

2) عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومي للطلاب القدامى والجدد.

3) تقديم بطاقة الترشيح للطلاب الجدد المقبولين بشكل نهائي عند إنهاء إجراءات التسكين.