إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية في الأقصر

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة مكبرة؛ لإزالة جميع التعديات على أراضي أملاك الدولة بناحية قرية الدير.

الموجة الـ18 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لجميع رؤساء المدن، ببدء الموجة الـ 18 لإزالة جميع التعديات على الأراضي التابعة لأملاك الدولة، تنفيذًا لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أراضي أملاك الدولة، وضرورة التصدي لها بكل حسم لجميع أشكال التعديات على أراضي أملاك بجميع المحافظات.

إزالة 4 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بإسنا

نجحت الحملة بمركز إسنا، في إزالة 4 حالات تعد، عبارة عن تعد بأعمال الزراعة والتجريف، على أراضي أملاك الدولة، مُخصصة محطة معالجة صرف صحي دون سند قانوني.

وشارك في تنفيذ الحملة كل من نائب رئيس المركز عبد الرحيم طايع، فضلًا عن أبو عوف العوفي رئيس قرية الدير، ومسئول الإشغالات والإزالات بالقرية حمدان يوسف، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بقيادة العقيد مروان عاطف نصار مأمور مركز شرطة إسنا، وكذلك رئيس مباحث مركز شرطة إسنا.

إزالة 3 حالات تعد على أملاك الدولة شمال الأقصر

من جانب آخر، نفذ مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، حملة مكبرة لإزالة جميع التعديات على الأراضي التابعة لأملاك الدولة، بناحية قرية المدامود؛ ما أسفر عن إزالة 3 حالات تعد على أراضي أملاك دولة بمساحة 123 فدانًا من الأراضي، فضلًا عن حالة تعدٍ بالبناء، عبارة عن سور بدون ترخيص.