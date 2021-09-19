وصول دفعة جديدة من كراسات شروط «الإسكان» لمكاتب بريد الأقصر

أعلن أنسي أسعد نظير، مدير المبيعات وخدمة العملاء بالهيئة القومية للبريد بمحافظة الأقصر، توفير دفعة جديدة من كراسات الإسكان، وتوزيعها على عدد من مكاتب منطقة بريد المحافظة، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الهيئة القومية للبريد.

البريد: توزيع كراسات الشروط على جميع المكاتب

مدير المبيعات وخدمة العملاء، أكد في بيان رسمي، توزيع الكراسات على جميع المكاتب على مستوى محافظة الأقصر، في إطار الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، ومنعًا لحدوث حالات تكدس أمام مكاتب بريد بعينها عن الأخرى، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.

أماكن توافر كراسات شروط الإسكان

وأشار مدير المبيعات وخدمة العملاء إلى أن جميع كراسات شروط الهيئة متوفرة بمكاتب بريد (بريد الأقصر الرئيسي داخل بندر الأقصر شارع المحطة، ومكتب بريد طيبة الجديدة شمال محافظة الأقصر، ومكتب بريد البياضية شرق محافظة الأقصر، مكتب بريد العوامية بمدينة الأقصر، ومكتب بريد القرنة غرب محافظة الأقصر، ومكتب بريد البعيرات غرب الأقصر، وبريد أرمنت غرب الأقصر، ومكتب بريد إسنا جنوب الأقصر، ومكتب بريد أرمنت الحيط جنوب الأقصر، ومكتب بريد الزينية قبلي شمال محافظة الأقصر».

ويأتي ذلك في إطار، تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بضرورة تسهيل جميع الإجراءات الخدمية التي تُقدم للمواطنين من خلال هيئة البريد المصري، بهدف ضمان تلقي جميع المواطنين كافة الخدمات بجودة عالية ولائقة، مع عدم تعطل مصالحهم.