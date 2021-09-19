الكشف الطبي لطلاب جامعة الأقصر.. المواعيد وطريقة التقديم

حددت جامعة الأقصر، مواعيد إجراء الكشف الطبي للطلاب، سواء الجدد أو القدامى، للالتحاق بكليات جامعة الأقصر، كما أعلنت مواعيد الحصول على الجرعة الأولى والثانية من لقاح فيروس كورونا داخل الجامعة، وذلك عقب التسجيل من خلال الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان.

مواعيد الكشف الطبي بجامعة الأقصر

- يبدأ الكشف الطبي لطلاب جامعة الأقصر، بداية من 26 من شهر سبتمبر الجاري، حتى 6 أكتوبر المقبل للطلاب الجدد والقدامى.

- يُجرى الكشف الطبي لطلاب الجامعة بداية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا يوميًا لجميع الطلاب.

- يتم إجراء الكشف الطبي بجامعة الأقصر داخل مقر الإدارة الطبية بكلية الحاسبات والمعلومات، بمنطقة شارع المدارس بالعوامية.

- يقدم الطالب قبل إجراء الكشف الطبي ما يثبت شخصيته.

برامج ومواعيد تلقي طلاب جامعة الأقصر لقاح كورونا

حددت جامعة الأقصر برامج للحصول على لقاح فيروس كورونا، على أن يكون لكل كلية أياما محددة، وجاءت المواعيد كالآتي:

- يوما 26 و27 سبتمبر الجاري، لجميع الطلاب بكلية الفنون الجميلة.

- تخصيص يومي 28 و29 من الشهر ذاته لطلاب كلية الألسن، على أن يكون اليوم التالي مباشرة لطلاب كلية الآثار.

- تخصيص يومي 3 و4 من شهر أكتوبر لطلاب كلية الحاسبات والمعلومات، على أن يكون اليوم التالي لطلاب كلية السياحة والفنادق.

جامعة الأقصر تعلن الموعد النهائي لتلقي اللقاح

كما أعلنت جمعة الأقصر، عن الحصول على لقاح فيروس كورونا لطلاب الجامعة في نفس موعد إجراء الكشف الطبي للطلاب، ليكون شرطًا لاستكمال إجراءات قيد الطالب في كليات الجامعة بالنسبة للطلاب الجدد.

وأكدت جامعة الأقصر، أن 14 من شهر أكتوبر المقبل هو آخر موعد لتلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا لجميع الطلاب القدامى والجدد، على أن يبدأ طلاب الجامعة في تلقي الجرعة الثانية من اللقاح عقب مرور 21 يومًا من تاريخ حصوله على الجرعة الأولى، وسيكون آخر موعد لتلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا في 7 نوفمبر المقبل لجميع الطلاب.

كيفية تسجيل طلاب جامعة الأقصر لتلقي لقاح كورونا

- أولًا: يتم التسجيل عبر موقع وزارة الصحة الرسمي.

- ثانيًا: اختيار مكان الحصول على اللقاح «جامعة الأقصر».

- ثالثًا: عند الحضور يجب إحضار الرقم التسجيلي.