ضبط مدير مصنع عصائر بحوزته مستلزمات إنتاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي

ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية «المدير المسئول عن مصنع للعصائر - كائن بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية» بسبب حيازته كميات كبيرة من مستلزمات الإنتاج المستخدمة في تصنيع العصائر منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.

خام الليمون وسولار ومازوت مجهول المصدر

وبعد القبض على المتهم تبين أن بحوزته «7,200 طن خام ليمون يستخدم في تصنيع العصائر معبأه داخل براميل منتهى الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي - 1000 لتر سولار مدعم يستخدم في غير الغرض المخصص له دون تصريح من الجهات المختصة – 2 طن مازوت مجهول المصدر».

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.