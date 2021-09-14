ضبط عبوات بسكويت منتهية الصلاحية داخل مصنع بالإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية برئاسة المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط مصنع بسكويت بمنطقة برج العرب، به كميات كبيرة من البسكويت منتهية الصلاحية والهوالك.

جاءت الحملة بناءً على تعليمات وكيل وزارة التموين بتشديد الرقابة على مصانع المواد الغذائية، لحماية المواطنين من المنتجات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والغش التجارى والتدليس، وغيرها من المصانع غير المرخصة، وذلك حفاظاً على حقوق الدولة، بالإضافة إلى الرقابة على عمليات التصنيع.

تفاصيل ضبط عبوات بسكويت منتهية الصلاحية في مصنع بالإسكندرية

وقامت إدارة تموين برج العرب، برئاسة محمد العدوي، مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال، رئيس الرقابة، بشن حملات تموينية بنطاق الإدارة، وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع بسكويت بمنطقة برج العرب، يحتوي على 7200 قطعة بسكويت منتهية الصلاحية، وحوالي 2000 كيلوجرام هوالك ومخلفات بسكويت، غير مدون عليها أي بيانات.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، للعرض على وكيل النائب العام.

ضبط مصنع لتصنيع وتعبئة الصابون بدون ترخيص

في سياق متصل، قامت إدارة تموين العجمي، برئاسة إبراهيم خلف، مدير الإدارة، وإشراف ريهام عبد القادر، رئيس الرقابة، بشن حملات تموينية بنطاق الإدارة، أسفرت عن ضبط مصنع لتصنيع وتعبئة الصابون بدون ترخيص من الجهات المختصة.

تم تحريز 200 جركن صابون، عبوة الجركن الواحد 10 كيلوجرام، بإجمالى 2 طن صابون سائل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على وكيل النائب العام.