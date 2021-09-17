ضبط 470 ألف كيس «سناكس» للأطفال منتهية الصلاحية بالإسماعيلية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة، لضبط كل المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الإسماعلية، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وأسفرت الحملات، عن ضبط «4» قضايا متنوعة، وذلك على النحو التالي:

في مجال حماية البيئة

المواد الغذائية:

- ضبط «2 مصنع- مخزن» عشوائي بدون ترخيص، لتداول المواد الغذائية ومقرمشات الأطفال «سناكس»، ولإنتاج وتعبئة المطهرات والمنظفات المنزلية، ولإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية فى تصنيع المنتجات البلاستيكية، بمضبوطات بلغت «470400 كيس منتج نهائى لمقرمشات الأطفال» مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية

- 10.5 طن مواد خام سائلة وبودرة مجهولة المصدر وبدون بيانات، تستخدم فى تصنيع المطهرات والمنظفات المنزلية «3750 عبوة مختلفة الأحجام»، منتج نهائى لمطهرات أدوات صحية ومنزلية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لإحدى الشركات معدة للتداول

- خط إنتاج لتعبئة المطهرات والمنظفات المنزلية، باستخدام مواد مجهولة المصدر

- خط إنتاج عشوائى لإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية.. 40 طن مواد خام بلاستيك مجهولة المصدر، ودون بيانات، تستخدم فى تصنيع الأجولة البلاستيكية

- 2.240 طن منتج نهائي، عبارة عن بكر بلاستيك مجهول المصدر، بالمخالفة لقانون حماية البيئة والصحة العامة.

في مجال حماية الثروة الزراعية

ضبط «مصنع عشوائي» بدون ترخيص، لإنتاج وتعبئة الأعلاف، بمضبوطات بلغت «14.7 طن منتج نهائى لإعلاف حيوانية وداجنة مغشوشة، ومقلدة ومجهولة المصدر- 4 طن مواد خام مجهولة المصدر، وبدون بيانات تستخدم فى تصنيع الأعلاف المغشوشة، بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعى.

وجرى اتخاذ الإجراءات القاتنونية اللازمة.