ضبط مخزن بداخله سلع منتهية الصلاحية في الأقصر

نجحت مديرية التموين بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، في تحرير عدد من المحاضر لبعض المحال التجارية في الأسواق، تحت قيادة الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين، وبالتعاون مع إدارة مباحث التموين وإدارة الطب البيطري بالمحافظة، في إطار خطة القضاء على جميع المخالفات والتصدي لها بكل حزم، ومتابعة كافة الأسواق والمحال التجارية وضبط المخالفين من التجار وتحرير محاضر رسمية لهم.

التموين تشن حملات لضبط الأسواق

جاء في إطار دور مديرية التموين بمحافظة الأقصر، بشن عدة حملات على الأسواق والمخابز وكذلك المحلات التجارية، فضلًا عن مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود داخل مراكز المحافظة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المعروضة في المحال التجارية، تحت اشراف المهندس عبد الرازق الصافى وكيل المديرية، وكذلك المهندس جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية، وبالاشتراك مع إدارة تموين أرمنت عماد إدوار عزيز.

ضبط مخزن لحيازته سلع منتهية الصلاحية

وبحسب بيان لوكيل زارة التموين بمحافظة الأقصر، نجحت المديرية في تحرير عدة محاضر للمخالفين في عدد من المحال التجارية كما تم ضبط مخزن سلع غذائية بداخله مخلل منتهى الصلاحية، 100 كيس شيبسى منتهى الصلاحيه، وميزان غير معتمد وغير صحيح، فضلًا عن تحرير مخالفتين لعدم امتلاك شهادات صحية، و5 مخالفات عدم الإعلان عن السلع داخل المحال التجارية في الأسواق، تم تحرير المحاضر بشأن المخالفات المضبوطة، وكذلك التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.