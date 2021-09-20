ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة حقائب السيدات بالقاهرة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة من «ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم» بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية قام أحدهما بخطف حقيبة يدها وبداخلها «هاتف محمول - مبلغ مالي - بعض المتعلقات الشخصية» ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها «شخصان، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة».

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة «ملك وقيادة أحدهما» والمُستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب «الخطف» باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، كما تم بإرشادهما ضبط «الحقيبة المستولى عليها وبداخلها المسروقات بمسكن أحدهما - هاتف محمول مجهول المصدر»، وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالي على متطلباتهما الشخصية.

وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة حقائب السيدات بأسلوب «الخطف»، وأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب، وباستدعاء المجني عليها الأخرى تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.