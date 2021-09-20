ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لسرقة الدراجات النارية بأسلوب «توصيل الأسلاك»

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقة.. فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة من ضبط «أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم» حال استقلاله دراجة نارية «مجهولة المصدر، بالكشف الفني على الدراجة المشار إليها تبين أنها مبلغ بسرقتها».

وبمناقشته اعترف بسرقة الدراجة النارية بأسلوب «توصيل الأسلاك»، وباستدعاء المجني عليه تعرف على الدراجة واتهمه بالسرقة، وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب «توصيل الأسلاك، كما أقر بارتكاب 4 حوادث سرقة دراجات بذات الأسلوب وتم بإرشاده ضبط الدراجات المستولى عليها لدى عميليه «سيئ النية» (مقيمان بمحافظة القليوبية)، وباستدعاء اثنين من المجني عليهم تعرفا على المضبوطات، واتهماه بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.