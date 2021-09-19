ضبط تشكيل عصابي تخصص سرقة بأسلوب «انتحال الصفة»

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الموسكي بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة، بأنه حال سيره بميدان العتبة بدائرة القسم وبحوزته مبلغ مالي، استوقفه أحد الأشخاص وبادله الحديث بدعوى مساعدته في الإقامة بأحد الفنادق.

ضبط تشكيل عصابي في الموسكي

وأضاف بيان لوزارة الداخلية، أصدرته، اليوم الأحد: «أثناء ذلك فوجئ بآخر ادعى بأنه رجل شرطة من قوة مباحث القسم، وقام باصطحابهما داخل سيارة أجرة قيادة شخص آخر، وعقب ذلك قام بتفتيشه والاستيلاء منه على المبلغ المالي المشار إليه ولاذا بالفرار».

انتحال صفة ضباط شرطة

بإجراء التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم التوصل لمالكها، وتبين أنها بحيازة «سائق، مقيم بمحافظة الجيزة، له معلومات جنائية»، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين محددين «لهما معلومات جنائية».

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين، وأمكن ضبطهم حال استقلالهم السيارة المشار إليها «المستخدمة في ارتكاب الواقعة»، وبحوزتهم مبلغًا ماليًا من متحصلات واقعة السرقة، وفرد خرطوش وعدد من الطلقات.

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى في إرتكاب وقائع السرقات بأسلوب «انتحال الصفة»، وحيازتهم للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين، واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.