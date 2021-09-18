كشف غموض جثة فرشوط.. قتله صديقاه بالخطأ أثناء سرقة «توكتوك»

كشفت مباحث مركز فرشوط في محافظة قنا، قبل قليل، لغز العثور على جثة شاب غارقة في الدماء، ملقاة على طريق الكوم الأحمر بدائرة المركز، وبه أثار إصابة بطلقات نارية.

إخطار بوجود قتيل في فرشوط ومصاب بأبوتشت

ترجع الواقعة إلى تلقي اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطار من مركز شرطة فرشوط، يفيد بالعثور على جثة شاب يًدعى «أحمد عبد النبي»، 33 سنة، وشهرته «برشامة»، بها طلقات نارية، على طريق قرية «كوم الأحمر» بدائرة المركز.

وفي ذات التوقيت، تلقى مدير أمن قنا إخطاراً آخر بإصابة شاب يُدعى «فهمي أبو المجد فهمي»، 22 سنة، بطلق ناري، في مركز أبوتشت، وتم نقله إلى مستشفى أبوتشت المركزي.

خطة سرقة التوكتوك انتهت بمقتل شريك المسلحين

وقال مصدر أمني إن الواقعة بدأت بقيام الشاب القتيل «أحمد عبد النبي»، باستقلال مركبة «توكتوك»، قيادة المصاب «فهمي أبو المجد»، بحجة توصيله من أبو تشت إلى فرشوط، وعند وصولهما إلى قرية «الكوم الأحمر» بفرشوط، لاحظ سائق المركبة وجود شخصين بحوزتهما سلاح ناري، يستقلان دراجة بخارية، على حافة الطريق، وعندما اقترب منهما استوقفاه بالإكراه، بقصد سرقة التوكتوك، وحاول الهرب منهما، وفي النهاية تمكن من الهرب منهما، فبادر المتهمان بإطلاق الأعيرة النارية، التي أصابت السائق، وقتلت شريكهما.

وتبين أن القتيل، الذي تم العثور على جثته، كان شريكاً للمتهمين اللذين استوقفا سائق التوكتوك، وهما «رفعت خ.»، و«كريم ع.»، يقيمان بمركز فرشوط، وتم ضبطهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي طلبت تحريات المباحث وتقرير الطب الشرعي حول الجثة المعثور عليها والمصاب، وصرحت بدفن جثة القتيل اليوم السبت.