الهجرة: إمكانية تبرع المصريين بالخارج لـ«حياة كريمة» بالكروت الائتمانية

دعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في دعم جهود الدولة المصرية لتنمية الريف المصري وتوفير حياة كريمة لأهلنا، بالمناطق الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

قالت أن المنصة التي أطلقتها الوزارة لدعم «حياة كريمة» تعد بمثابة أداة رسمية للمصريين بالولايات المتحدة يمكنهم التبرع من خلالها للمشروع القومي «حياة كريمة»، ومتاح عليها كافة المواد والمعلومات الموثقة عن المشروع والمستهدفات وآلية تحويل التبرعات، سواء من خلال الكروت الائتمانية أو عبر إرسال الشيكات لبريد تم إعلانه على موقع الحملة، وذلك بهدف ضمان انتشارها في أوساط الجاليات المصرية.

تطوير الريف المصري من أولويات المصريين في الخارج

وأكدت أن المصريون بالخارج لا يتأخرون لحظة عن تلبية نداء الوطن، وهو ما حدث في مواقف كثيرة للمصريين في الخارج، مشيرة إلى حرصهم على المشاركة في مشروعات المبادرة في عدة مناطق، وسعيهم للتبرع للمبادرة ودعم أهدافها، كما أن وزارة الهجرة وقعت بروتوكول تعاون في يونيو الماضي مع مؤسسة حياة كريمة؛ للاستفادة من خبرات المصريين بالخارج وإشراكهم في تطوير قرى الريف المصري، وتنسيق وتكامل الجهود المبذولة والتي تستهدف جودة حياة المواطن، والنهوض بالإنسان المصري الذي يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية.

وأشارت إلى أن المشروعات التي تم اختيارها للمصريين في الخارج للمشاركة فيها كالتالي :

مشروعات يشارك فيها المصريين بالخارج ضمن مبادرة حياة كريمة

- فصول محو الأمية

- تجهيز شاحنات بها شاشات حاسب آلي.

- شبكة «واي فاي»، لتجوب القرى والمحافظات، وفصول دراسية متطورة هدفها تقليل الأمية

- إضافة إلى التدريب والتأهيل والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب ومتحدي الإعاقة، وهذا هو المشروع الذي يتماشى مع الثقافة الأمريكية لتطوير القرى والمحافظات.