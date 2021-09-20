كانوا قاعدين يشربوا شاي.. سقوط «بلكونة» على تجار في الفيوم

جلس أصحاب المحال التجارية، كعادتهم، بشارع مصطفى كامل في مدينة الفيوم، يتسامرون بعدما طلبوا «شاي»، من إحدى المقاهي المجاورة، وفوجئوا بسقوط بلكونة المنزل الذي يجلسون أسفله على رؤوسهم، وسط صدمة المارة الذين هرعوا لإنقاذهم لحين وصول قوات الحماية المدنية.

بلاغ بسقوط شرفة بشارع مصطفى كامل

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أمير السحلي مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، بورود بلاغاً من سكان شارع مصطفى باشا بنطاق القسم، بسقوط بلكونة منزل قديم على تجار خلال جلوسهم أسفلها.

الأمن ينتقل لموقع الحادث

على الفور، هرع ضباط قسم شرطة ثان الفيوم، بقيادة المقدم حسين فؤاد رئيس مباحث القسم، لمكان الواقعة، كما جرى استدعاء ضباط الحماية المدينة، لإزالة حطام البلكونة وإنقاذ المصابين، وفرضت القوات كردوناً أمنياً خوفاً من سقوط باقي المنزل، كما جرى إخلاء المحال التجارية الواقعة أسفل العقار والعقارين المجاورين، بالإضافة إلى إخلاء العقار من السكان.

انتداب لجنة من الحي ومجلس المدينة لمعاينة العقار

وجرى انتداب لجنة من الحي والإدارة الهندسية بمجلس المدينة لمعاينة العقار، وبيان حالته إذا كان آيلاً للسقوط من عدمه خوفاً من أن ينهار ويتسبب في كارثة.

الإسعاف تصل لموقع الحادث لنقل المصابين

وجرى استدعاء سيارات الإسعاف تحسباً لوجود مصابين من عدمه، فيما أكدت المصادر الأمنية إصابة سيدة في العقد الخامس من العمر كانت تتحدث مع التجار لحظة إنهيار البلكونة، وجار انتشالها من تحت الأنقاض.