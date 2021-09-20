وزيرة التجارة تشارك في افتتاح مركز تطوير وسلامة الغذاء بشركة قها

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أهمية قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، وتوفير ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وذلك باعتبارهما من أهم القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية بالاقتصاد القومي.

نيفين جامع: تطبيق منظومة فعالة لسلامة الغذاء عامل رئيسي للارتقاء بجودة المنتج الغذائي

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في فعاليات افتتاح مركز تطوير وسلامة الغذاء بشركة قها للصناعات الغذائية، بحضور الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للتطوير المؤسسي، والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، والمهندس هانئ الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، إلى جانب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وقالت الوزيرة إن هذين القطاعين يمتلكان إمكانات ومقومات كبيرة تؤهلهما للتصدير لعدد كبير من الأسواق العالمية، خاصة في ظل شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، مشيرةً إلى أن هناك فرص تصديرية متميزة لمنتجات القطاعين، وبصفة خاصة في أسواق الدول العربية والأسواق الإفريقية والأوروبية.

%13.6 زيادة في صادرات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية خلال 8 أشهر

واشارت «جامع» إلى أن قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية يمثلان محوراً أساسياً في تنفيذ خطة الوزارة الهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، مشيرةً إلى أهمية منظومة سلامة الغذاء في زيادة الثقة في المنتج المصري في السوق المحلي والأسواق الخارجية، خاصة أنها تمثل شهادة ضمان تؤكد سلامة وجودة المنتجات الغذائية، ما يسهم في زيادة معدلات التصدير والنفاذ للأسواق الخارجية.

ولفتت الوزيرة إلى أن صادرات قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية بلغت خلال 8 أشهر الأولى من العام الجاري 4 مليارات و585 مليون دولار، مقارنة بـ4 مليار و35 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، بنسبة زيادة 13.6%، مشيرةً إلى ان أكبر الأسواق المستقبلة لصادرات القطاعين تتضمن روسيا الاتحادية والسعودية وهولندا وبريطانيا وشمال أيرلندا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الامريكية والجزائر والمغرب وليبيا.

وأشارت «جامع» إلى أن توافر معامل مزودة بأحدث الأجهزة ومعتمدة دولياً داخل المركز يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بتنافسية المنتجات الغذائية والزراعية المصرية، وبصفة خاصة المصدرة إلى الأسواق الخارجية، لافتةً إلى أن المركز يتيح خدماته لكافة المصنعين والمنتجين، وهو ما يعد إضافة قوية لقطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية المصرية.