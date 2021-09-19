التجارة تبحث ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري مع PVH الأمريكية

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على دعم الشركات الأجنبية العاملة أو الراغبة في الاستثمار بالسوق المصري، وتذليل العقبات التي قد تعترض طريق نموها، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز صناعي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الوزيرة، مع كينيد ويليامز، نائب رئيس شركة PVH الأمريكية لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط، لبحث خطط الشركة المستقبلية للاستثمار في السوق المصري في مجال الملابس الجاهزة، وذلك بحضور الدكتور أشرف الربيعي، رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة.

«التجارة والصناعة» مستعدة لتوفير تيسيرات لـPVH لبدء مشروعاتها بالسوق المصري

وأشارت جامع بحسب بيان عنها، إلى استعداد الوزارة لتوفير التيسيرات التي تحتاجها الشركة لبدء مشروعاتها بالسوق المصري، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وبينها تخصيص مساحات الأراضي اللازمة لتلبية الاحتياجات التصنيعية للشركة.

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أنّ الشركة تسعى لإقامة شراكة مع أحد مصانع الملابس الجاهزة بمحافظتي الإسكندرية والمنيا، خاصة وأنّ هناك تجارب ناجحة لعدد كبير من المصانع بالمحافظتين، لافتةً إلى أنّ مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لتكون مركزا لتصنيع وتصدير الملابس الجاهزة للعديد من دول العالم، وعلى رأسها البيئة الاستثمارية المواتية والاستقرار والعمالة المدربة والمجمعات والمناطق الصناعية المؤهلة والمنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

خطة طموحة لزيادة الصادرات المصرية للسوق الأمريكي

وأشارت جامع، إلى أنّ الوزارة تتبنى حاليا خطة طموحة لزيادة الصادرات المصرية للسوق الأمريكي، في إطار اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة من مليار دولار لنحو 5 مليارات دولار سنويا، لافتةً إلى حرص الوزارة على الاستفادة من خبرات الشركة الطويلة في زيادة صادرات الملابس الجاهزة في إطار الاتفاقية.

من جانبه، أوضح كينيد ويليامز، نائب رئيس شركة PVH الأمريكية لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط، أنّ الشركة تعد من كبرى الشركات العالمية وثاني أكبر شركة للملابس الجاهزة في الولايات المتحدة الأمريكية بحجم مبيعات سنوية يبلغ 10 مليارات دولار، لافتاً إلى أنّ الشركة يمتد تاريخها للعام 1881 وتمتلك عددا من أبرز العلامات التجارية العالمية في مجال الملابس الجاهزة وتستورد جزءًا من منتجاتها من مصر.

وأكد نائب رئيس شركة PVH الأمريكية، أنّ الشركة تنظر للسوق المصري باعتباره من أبرز الأسواق الواعدة في المنطقة، لما يتمتع به من مزايا استثمارية مهمة، أبرزها توافر البيئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية والأيدي العاملة المدربة وحجم السوق الكبير، وعدم تمركز النشاط الصناعي بالعاصمة وانتشارها في محافظات مصر، والتوسع في استخدام التكنولوجيات الحديثة في عملية التصنيع.