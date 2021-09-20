تفاصيل التحقيق في واقعة السجود للكلب.. الطبيب المتهم: كنا بنهزر

«كنا بنهزر».. بتلك الكلمات أدلى الدكتور عمرو خيري رئيس قسم جراحة العظام في جامعة عين شمس، بأقواله خلال التحقيقات في واقعة «السجود للكلب» الذي أحدث موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، الذي تضمن تنمر الطبيب وآخرون ضد أحد الممرضين، مطالبين إياه بالسجود لكلب وعندما رفض الأخير طلبهم، أمروه بإلقاء التحية للكلب؛ ما جعل المتابعين يطالبون بسرعة التحقيق مع الطبيب.

وبعد أيام من تداول الفيديو أمر النيابة العامة المستشار حمادة الصاوي، بالتحقيق في الواقعة، واستمعت نيابة الوايلي إلى أقوال الممرض عادل سالم، الذي شرح تفاصيل الواقعة، مؤكدًا أن انتشار الفيديو تسبب له في إهانة بالغة السوء له ولأفراد أسرته.

الطبيب: الممرض عادل بيشتغل معايا من 23 سنة

وقال الطبيب المتهم، في محضر تحقيقات النيابة العامة التي حصلت «الوطن» على نسخة منه: «أنا شغال طبيب في مستشفى النزهة الدولي وعندي ممرض اسمه عادل بيشتغل معايا بقالة أكثر منذ 23 عاما، وبحكم العشرة اللي ما بيننا أخذنا على بعض وبقيت بعامله زي صديق واتعودنا أن بعد يوم العمل الشاق نهزر ونمزح مع بعض، وناكل مع بعض، ونصلي مع بعض، هو كان بيجي ليا البيت أحيانا، وفي مرة شايف الكلب بتاعي وقعد يلعب معاه، ولما الكلب بتاعي مات أنا حزنت عليه جدا ولما عادل شافني حزين قالي أنت حزين ليه؟ قولت له عشان الكلب مات من كام يوم».

الطبيب: الواقعة كلها هزار

وأضاف الطبيب عمرو خيري بحسب نص أقواله أمام النيابة العامة: «عادل ابتدى الهزار معايا ويمزح على حزني على الكلب، وفي مرة كان هو عندي في المكتب، وعادل قعد يهزر معايا، ويقولي أنت لسه حزين على الكلب، وكان موجود في العيادة ساعتها السكرتير اسمه عمرو محمد رفعت، والدكتور معتز مسعد جمال الدين، وقعدنا نهزر معاه وخليناه يلعب رياضة ودي مش أول مرة وأنا كنت بصوره فيديو وهو بيلعب رياضة وبعد كده فوجئت أن الفيديو ده انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والناس قعدت تهاجمني بعد انتشار الفيديو ده واتقبض عليا».