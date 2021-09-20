طبيب واقعة «اسجد لكلبي»: «أنا مجني عليا والفيديو اتنشر بغير رضايا» (فيديو)

تواصل «الوطن» نشر نص التحقيقات في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ«اسجد لكلبي» والمتهم فيها الدكتور عمرو خيري رئيس قسم العظام في مستشفى جامعة عين شمس واثنين آخرين، بتهمة احتجاز الممرض عادل سالم والتنمر عليه، والتعدي على مبادئ المجتمع المصري، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدام سلاح أبيض «عصا خشبية» لترويعه.

س: أمن ثمة آخرين تواجدوا على مسرح الواقعة بخلاف الظاهرين بالمقطع التصويري؟

ج: لا مكنش في حد.

كنا بنهزر والممرض كان بيضحك في الفيديو

س: أمن ثمة إجراءات اتخذت تجاهك من الجهة الإدارية التابعة لمحل عملك بشأن الواقعة محل التحقيقات الراهنة؟

ج: لم يحدث معي ثمة إجراءات إدارية من جهه عملي.

س: ما قولك فيما أقر به المدعو عادل سالم بتحقيقات النيابة العامة من أن الأفعال التي تمت تجاهه من قبلكم كانت على سبيل العقاب والإذلال؟

ج: احنا كنا بنهزر معاه وباين قوي أنه بيضحك بالفيديو.

س: ما قولك فيما أقر به المدعو عادل سالم في تحقيقات النيابة العامة من أنه استجاب لطلباتكم خوفا على عمله لأنكم رؤساء بالعمل؟

كنت محتضن الممرض نفسيا وماديا وأسريا

ج: الكلام ده مش مظبوط وهو كان يستطيع طلب نقله لأي عيادة أخرى مجاورة ومطلبش كده وساعات لما كان بيغلط وكنت بقوله هنقلك من العيادة كان بيسوق عليا كل اللي في المستشفى علشان منقلوش ومرة اتنقل قبل كده وكان بيتحايل على الجميع عشان يرجع يشتغل معايا وفعلا رجع اشتغل معايا وأنا كنت محتضنه نفسيا وماديا وأسريا.

س: ما قولك فيما أقر به المدعو عادل سالم بتحقيقات النيابة العامة من أنك كان بحوزتك عصا خشبيه عبارة عن يد مكنسة واستحصلت عليها من أدوات النظافة؟

ج: لا هي مكنتش عصاية مقشة هي كانت مسطرة تستخدم في قياس أطراف المرضى ومعرفش هو بيقول كده ليه.

س: ما قولك فيما أقر به المدعو عادل سالم بتحقيقات النيابة العامة من أنك قمت بسبه قائلا يا «ابن الكلب» كما قمت بسبب بلدته قائلا «الأوساخ»؟

ج: أيوه أنا قولت له كده بس أنا مقصدتش أني أسبه أنا كنت بهزر معاه وهو كمان كان بيقولي أن بتوع مصر الجديدة فرافير.

له حق يتضرر .. وأنا كمان تضررت

س: ما قولك فيما أقر به المدعو عادل سالم بتحقيقات النيابة العامة من أنه تضرر من نشر المقطع التصويري وسبب له أذى نفسي له ولأسرته؟

ج: هو ليه حق أنه يتضرر وأنا كمان تضررت من نشر الفيديو ومش أنا اللي نشرته.

س: ما قولك فيما أقر به المدعو عادل سالم بتحقيقات النيابة العامة من أنه اتهمك والطبيب معتز مسعد والسكرتير عمرو رفعت بتصويره بغير رضاه وسبه ونشر مقطع الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي؟

ج: كل ده كذب لأنه باين أن هو بيضحك في الفيديو وهو اللي دائما بيبدأ بالهزار واستشهد بذلك كل الأطباء بالمستشفى وزملائه بالعمل.

س: ولما يدعي عليك سالف الذكر بذلك إذا على الرغم من عدم وجود خلافات بينكما كما أدليت لنا؟

ج: انا بيتهيألي أنه عمل كده من كتر الضغط عليه من المحيطين سواء من أهله أو من جيرانه.

عادل أصيل ..وأكيد حد ضغط عليه

س: ولما اقترحت ذلك التصوير؟

ج: لأن عادل أصيل وأنا عارفة كويس بقالي سنتين ويعتبر أنا اللي مربيه متأكد أنه ميعملش كده من دماغه أكيد حد ضغط عليه.

س: ما قولك فيما أقر به المدعو عمرو محمد رفعت بتحقيقات النيابة العامة من أن أسلوبك معه وباقي الموظفين أسلوب غير لائق ودائما تتلفظ بالسباب وتحاول المزاح باليد؟

ج: لا الكلام ده محصلش ولكن في بعض الأحيان وبتباسط معاه وإذا كان متضرر كان بإمكانه تغيير العيادة في لحظة واستشهد بزميلته واسمها تهاني ربيع.

س: و ما هو الأثر الذي ترك بنفس المدعو عادل سالم من جراء أفعالكم تجاهه آنذاك؟

ج: هو كان بيضحك ضحك هيستيرى عشان كنا بنهزر ولم يشتكي ولم يطلب نقله من العيادة رغم وجود عيادات أخرى في المستشفى.

س: ومن الذي كان مسيطرا على مسرح الواقعة آنذاك؟

ج: أكيد أنا لأن أنا أقدم واحد فيهم والأستاذ بتاعهم.

س: هل كان بإمكان المدعو عادل سالم مغادرة مسرح الواقعة في توقيت حدوثها بغير رضائكم؟

ج: أيوه أكيد لو كان عايز يخرج في نص ما احنا بنهزر مكنش حد هيمنعه.

س: وماهو دور كل منكما على حدا في تلك الواقعة تحديدا؟

عادل كان بينط الحبل وكلنا كنا بنضحك

ج: أنا كنت قاعد على مكتبي وبصور بموبايلي والدكتور معتز كان ماسك طرف السلك والسكرتير عمرو كان ماسك الطرف الآخر وعادل كان بينط الحبل واحنا كنا كلنا بنضحك ونهزر.

س: وماهو قصدكم من الأفعال المتقدمة؟

ج: احنا كنا بنهزر معاه ومش قصدنا أي حاجة.

س: هل قمت بإرسال ذلك المقطع التصويري إلى آخرين بإستخدام أي تطبيق من تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي؟

ج: انا مبعتش الفيديو ده لأي حد نهائيا بأي صورة من الصور.

س: هل أطلعت آخرين على ذلك المقطع التصويري؟

ج: محدش شاف الفيديو ده غير اللي كانوا موجودين معايا في الأوضة واحنا بنهزر اللي هم عادل وعمرو ومعتز.

«أنا الوحيد الـ معايا الفيديو».. وعلمت بنشره من أصدقائي

س: من الذي كان بحوزته ذلك المقطع التصويري؟

ج: أنا الوحيد اللي كان معايا الفيديو.

س: ما هي أسماء الحسابات المستخدمة بمعرفتك على مواقع التواصل الاجتماعي؟

ج: أنا كان عندي حساب على فيسبوك بس لغيته الأسبوع اللي فات وكان باسم amr khairy ومعنديش حسابات على أي مواقع تانية.

س: وما هو رقم الهاتف النقال الذي يحوي تطبيق الواتساب؟

ج: هو نفس الرقم بتاعي معنديش غيره.

س: من الذي نشر المقطع التصويري الخاص بالواقعة على موقع التواصل الاجتماعي؟

ج: واحد اسمه أحمد يحيى شريف وشهرته أبو لؤي من الإسكندرية وواحد تاني اسمه محمد حسان من مرسى مطروح.

س: وما هي علاقتك بسالفي الذكر؟

ج: أنا معرفش ولا واحد فيهم.

س: كيف وقفت على أن سالفي الذكر هما من نشرا المقطع التصويري الخاص بالواقعة؟

ج: لأن أصدقائي قالولي أن الحسابات اللي بأسمائهم على موقع الفيسبوك هم اللي بدأوا في نشر ذلك المقطع على موقع الفيسبوك.

س: وكيف تحصلوا على ذلك المقطع التصويري على الرغم من عدم معرفتك بهم وكذا عدم إرسالك لذلك المقطع لثمة آخرين كما أدليت لنا؟

تعرضت لقرصنة الواتساب الخاص بي

ج: لأن في شهر 7 الماضي حصل قرصنة على تطبيق الواتساب بتاعي واكتشفت كده لما دخلت على الواتساب ولقيت كل الحاجات اللي عليه ممسوحة فا اتوصلت مع شركة واتساب عبر الإيميل وقولتلهم أن حصل قرصنة على الحساب بتاعي وقالولي هنرجعهولك بس الإجراء ده بياخذ أسبوع وبعد أسبوع فعلا رجعولي الحساب بتاعي وبعد ما الحساب بتاعي رجع بحوالي شهر تقريبا جالي مكالمة من دولة أزريبجان وحاولوا يبتزوني بصورة لبنت عمتي بالمايوه جابوها من على الواتساب وقالوا لي هنبعت الصوره دي لمراتك ومديتهمش فرصة يطلبوا منى طلبات وعملتلهم بلوك.

س: هل قمت بتحرير ثمة محاضر بشأن واقعة قرصنة تطبيق الواتساب الخاص بك؟

ج: لا.

س: ولما لم تقم بتحرير ثمة محاضر بشأن تلك الواقعة؟

ج: لأني تعرضت لواقعة سب وتشهير من أحد المرضى قبل كده عبر موقع الفيسبوك وروحت مباحث الإنترنت بالعباسية وعملت محضر لم يصل لنتيجة وبالتالي مروحتلهمش تاني لما تعرضت لواقعة القرصنة ولم استشعر بوجود ضرر قادم.

س: وما هي علاقة المدعو أحمد يحيى الشريف وشهرته أبو لؤي والمدعو محمد حسان الذي أدليت بأسمائهم بواقعة قرصنة الهاتف؟

ج: أنا معرفش إذا كان هما ليهم علاقة ولا لا بس الناس دي أول ناس نشرت الفيديو على الفيسبوك.

س: جاء بأقوالك سالفا أنك لم ترسل المقطع التصويري الخاص بالواقعة لثمة آخرين عبر أية تطبيقات كما جاء بأقوالك أن القرصنة وقعت على تطبيق الواتساب فكيف تحصلوا عليه على الرغم من عدم تواجد المقطع على تطبيق الواتساب؟

ج: يمكن أكون صورت الفيديو ده بالكاميرا عبر تطبيق الواتساب بس أنا مش متذكر إذا كنت صورت بكاميرا الموبايل ولا بكاميرا الواتساب.

ما فعله عادل نتيجة ضغط أقاربه وجيرانه لمحاولة ابتزازي

س: هل لديك أقوال أخرى؟

ج: أيوه.

س: وما هي الأقوال التي ترغب في إضافتها؟

ج: أنا عايز أقول إن أنا مجنى عليا وأن في حد عمل قرصنة على الهاتف بتاعي ونشر الفيديو ده بغير رضايا وده أثر على سمعتي وسمعت بناتي وأنا كنت متكفل بعادل لقرابة ربع قرن والأقوال اللي بيقولها دي تحت تأثير من أقاربه وجيرانه لمحاولة ابتزازي.

س: هل لديك مزيد من الأقوال؟

ج: لا.