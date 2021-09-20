«الغضبان» يتابع تطوير محطة رفع «السلام 1» جنوب بورسعيد

تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، مستجدات العمل فى تطوير ورفع الكفاءة الجارية بمحيط مشروع محطة رفع «السلام 1»، بمنطقة بحر البقر جنوب بوررسعيد.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لمحافظ بورسعيد بجنوب المحافظة، برفقة مسؤولي الشركات الهندسية القائمة بأعمال التطوير، ومنطقة تعمير بورسعيد، برئاسة المهندسة هويدا شميس، ورئيس حي الجنوب، أحمد زغلف.

المحافظ يستعرض معدلات تنفيذ رصف الطرق المؤدية إلى محطة السلام

واستعرض المحافظ معدلات التنفيذ التي تمت حتى الآن، في رصف الطرق المؤدية من وإلى محطة رفع «السلام 1» جنوب بورسعيد، مشدداً على سرعة الانتهاء من العمل في رصف وتطوير المنطقة المحيطة بالمحطة، الواقعة ضمن منطقة «بحر البقر»، التي يتم رفع كفاءتها بالكامل، نظراً لأهمية المشروع، الذي يُعد من أهم المشروعات الواعدة بالمحافظة.

المحافظ: أعمال التطوير تتم من خلال منطقة تعمير بورسعيد

وأوضح «الغضبان» أن أعمال التطوير تتم من خلال منطقة تعمير بورسعيد، وذلك ضمن خطة رفع كفاءة المناطق المحيطة بالمشروعات القومية بمحافظة بورسعيد، لافتاً إلى أن محطة رفع السلام تُعد كبرى المشروعات القومية التي يجري العمل بها بجنوب بورسعيد، وتسهم في رفع الطاقة الاستيعابية إلى 5 مليون متر مكعب في اليوم لمحطة المعالجة بشرق التفريعة، مما يدعم زراعة 400 ألف فدان، كما تدعم خطة التوسع في المشروعات التنموية بسيناء، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق بين كافة الجهات المختصة بأعمال إنشاء المحطة وأعمال رصف الطرق المحيطة بمحطة رفع «السلام 1»، وتكثيف العمل بما يضمن الانتهاء من المشروع في أقرب وقت.