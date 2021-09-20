إنشاء 120 منزلا بدويا في «الرويسات» وبدء أعمال تطوير الطرق

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم، إن المحافظة بدأت تطوير الشوارع والطرق الموجودة بالمنطقة، وجرى الدفع بالمعدات أول أمس، لتعمل في الطريق الدائري فضلا عن الدفع بشركات للمشاركة في الأعمال.

وأضاف أن الطرق هي أساس تطوير المنطقة بالكامل وتساعد على الامتداد العمراني، موضحا أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرويسات الأسبوع قبل الماضي فاتحة خير للمنطقة بالكامل.

إنشاء 120 منزلا بدويا بالرويسات لأول مرة

وأعلن المحافظ، الإتفاق على إنشاء 120 منزلا بدويا في المنطقة، وجرى تحديد مكان المشروع بعد بوابة 3 في طريق المركز الحضري، بعيدا عن مجرى السيل، بعد إجراء الجسات بالمكان المقترح تمهيدا لبدء المشروع.

وأوضح أن الهدف من إنشاء المنازل البدوية هو توفير إسكان للبدو المقيمين في المنطقة، وهو إسكان يتناسب مع طبيعة البدو حيث يكون مزود بحوش ومستقل تماما عن المنازل المجاورة له، ويراعى في تصميمه وجود مساحة فضاء يستغلها البدوي بالصورة التي يراها.

افتتاح مركز طب الأسرة بالرويسات

ولفت المحافظ إلى أن مركز طب الأسرة بالرويسات يجري افتتاحه تجريبيا اليوم، تمهيدا لافتتاحه رسميا غدا، وقال إن أعمال التطوير بوحدة طب أسرة الرويسات بمدينة شرم الشيخ، تضم عيادات النساء والتوليد، وعيادات الأسنان، وعيادات طب الأسرة، ووحدة الطواريء، والتعقيم المركزي، ومعامل التحاليل، وجرى الانتهاء من تركيب وتشغيل جميع الأجهزة الطبية، واختبارها، بالإضافة إلى اختبار كافة أنظمة تشغيل الوحدة بالكامل، سواء استدعاء آلي، وإطفاء وحرائق تمهيدًا للشتغيل التجريبي للمجمع بالمنظومة الجديدة.