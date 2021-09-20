أسماء الجامعات الفائزة في مسابقات «التعليم العالي»

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أسماء الجامعات الفائزة في مسابقات الجامعات التي أطلقتها الوزارة بين الجامعات المصرية، والتي شملت عدة مجالات، منها الاستعداد للعام الدراسي 2020/2021، وجهود مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وأفضل موقع إلكتروني على مستوى الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وأفضل مشروع تطبيقي مُرتبط بالمجتمع، وأفضل جامعة حكومية في مجال الدراسات العليا والبحوث والأبحاث التطبيقية المنشورة من حيث الإبداع وارتباطها بالصناعة، وأفضل جامعة صديقة للبيئة، بالإضافة إلى المنافسة بين طلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس لتجميل الصورة البصرية للعاصمة الإدارية الجديدة.

أسماء الجامعات الفائزة في المسابقات

فى المسابقتين الأولى والثانية، فازت جامعة عين شمس بالمركز الأول، وجامعة المنصورة بالمركز الثانى، وجامعتا الإسكندرية وحلوان بالمركز الثالث مناصفة، واختصت بالتنافس بين الجامعات المصرية في الاستعداد للعام الدراسي 2020-2021، وجهودها فى مواجهة فيروس كورونا المستجد،

أما المسابقة الثالثة، فازت جامعة المنصورة بالمركز الأول، وجامعة عين شمس بالمركز الثاني، وجامعة طنطا بالمركز الثالث، وجامعة جنوب الوادي بالمركز الثالث مكرر، وفي المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فاز معهد بحوث الإلكترونيات بالمركز الأول، والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالمركز الثاني، واختصت بتقييم أفضل موقع إلكتروني على مستوى الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية.

المشروعات التطبيقية

وفي المسابقة الرابعة الخاصة بالمشروعات التطبيقية المرتبطة بالمجتمع، فازت جامعة حلوان بالمركز الأول كأفضل جامعة فى مشروع تطبيقى مرتبط بالمجتمع؛ وذلك لتميزها على الجامعات الأخرى بمشاركتها في معظم الأنشطة، والتى تم تنفيذها على أرض الواقع، وفازت جامعة القاهرة بالمركز الثاني، وجاء المركز الثالث مناصفةً بين جامعتي الإسكندرية والمنيا.

وفيما يتعلق بالمسابقة الخامسة الخاصة بالدراسات العليا والبحوث، فازت جامعة عين شمس بالمركز الأول كأفضل جامعة مصرية فى الدراسات العليا والبحوث والأبحاث التطبيقية المنشورة من حيث الإبداع وارتباطها بالصناعة، يليها جامعة الإسكندرية بالمركز الثاني، تليها جامعة القاهرة.

أفضل جامعة صديقة للبيئة

أما المسابقة السادسة، والتى اختصت بأفضل جامعة صديقة للبيئة، فقد فازت جامعتا القاهرة والإسكندرية بالمركز الأول مناصفة، تليها جامعتا أسيوط وكفر الشيخ فى المركز الثاني، وجاءت جامعتا بنها وعين شمس فى المركز الثالث مناصفة.

مسابقة طلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس حول الصورة البصرية للعاصمة الإدارية الجديدة

وعن مسابقة طلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس حول الصورة البصرية للعاصمة الإدارية الجديدة، والتي جاءت بناء على توجيهات الرئيس بشأن ضرورة عمل هوية بصرية للعاصمة الإدارية الجديدة:

- الأعمال الجدارية: فاز طلاب جامعة بورسعيد بالمركز الأول، يليهم طلاب جامعة كفر الشيخ في المركز الثاني والثالث.

- أعمال النحت: فاز طلاب جامعة بورسعيد بالمركز الأول، يليهم طلاب جامعة بنها بالمركز الثاني، وطلاب جامعة بدر بالمركز الثالث.

- أعمال فرش الموقع: فقد حصل طلاب جامعة 6 أكتوبر على المركز الأول والأول مكرر، وجاءت جامعتا العلوم الحديثة والآداب و6 أكتوبر بالمركز الثانى مناصفة بالمركز الثاني، كما فاز طلاب جامعة العلوم الحديثة والآداب بالمركز الثالث والثالث مكرر.

- مشروعات تنسيق الموقع: جاء طلاب جامعة القاهرة فى المركز الأول، يليهم طلاب جامعة الأهرام الكندية وجامعة ٦ أكتوبر وجامعة المستقبل فى المركز الثاني مشاركة، وحصل طلاب جامعات المستقبل وبنها وطلاب جامعة الأهرام الكندية على المركز الثالث.

«التعليم العالي» تكرم الجامعات الفائزة

يذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات كرم الجامعات الفائزة بمنحها جوائز خلال هذه الاحتفالية تقديرًا لتميزهم وحصولهم على المراكز الأولى في المسابقات المختلفة التي عقدتها الوزارة.

زيادة التواصل بين الجامعات في الأقاليم المختلفة

وأكد الوزير أن الهدف من هذه المسابقات هو تحفيز الجامعات المصرية، والحرص على زيادة التواصل بينها في الأقاليم المختلفة عن طريق المنافسة فيما بينها في عدة مجالات تعتمد في المقام الأول على أهداف التنمية المستدامة، والتي شملت: التعليم والطلاب والبحث العلمي وخدمة المجتمع والربط بين العلم بالصناعة والمجتمع المحلي، مشيرًا إلى أهمية التوسع فى المسابقات خلال السنوات القادمة لتشمل عدد أكبر من مشاركات الجامعات الدولية، ليصبح المنافسة بين جامعاتنا المصرية والجامعات الأخرى خارج حدود الدولة المصرية.