التعليم العالي: مسابقة الجامعات «تكليف رئاسي» يحقق التنمية المستدامة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ مسابقة الجامعات المصرية تهدف لخدمة الطلاب وتشرف عليها عدد من اللجان، موضحا أنّ المسابقة جاءت بتكليف من القيادة السياسية وقت انعقاد مؤتمر الشباب في جامعة القاهرة، وهناك مجموعة عمل كبيرة على تعمل على أرض الواقع لإنجازها.

التعليم العالي: مسابقة الجامعات المصرية تخدم جميع العاملين بالجامعات

وأضاف عبدالغفار، خلال إعلان نتيجة مسابقة أفضل جامعة، بحضور عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، أنّ اللجان المشكلة تفقدت الجامعات المشاركة، والفترة المقبلة ستشهد زيادة في أعداد المسابقات بين الجامعات.

المسابقة تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الجامعات

وأوضح الدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات، أنّ العام الحالي يشهد احتفال غير تقليدي بنتائج مسابقة الجامعات المصرية، يشمل التعامل مع 7 مسابقات مرة واحدة، تسعى للتركيز على أهداف التنمية المستدامة.

ولفت إلى أنّ الجامعات المصرية شاركت في الأنشطة والمسابقات، وأول مسابقة كانت دور الجامعات البحثية، والثانية تمثلت في مشاركة الطلاب من خلال مشروعات تخرجهم في خدمة وتنمية المجتمع المصري.