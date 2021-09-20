شاب يزين منزله بعلم النادي وشعار «الأهلي فوق الجميع» في المنوفية

قرر رسم علم النادي وشعاره «الأهلي فوق الجميع»، على واجهة منزله بقرية «نادر»، التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، من فرط عشقه للنادي، ليؤكد لأصدقائه ومحبيه وأهل قريته أن هذا العشق لكيان النادي الأهلي في قلب جميع أبنائه ومشجعيه.

شاب يرسم علم النادي الأهلي على واجهة منزله في قرية نادر بالمنوفية

«حمدي محمد باظه»، شاب يبلغ من العمر 34 عامًا، يعشق النادي الأهلي منذ صغره، قرر تزيين منزله بعلم النادي الأهلي قبل مباراة النادي مع «الزمالك»، في نهائي أفريقيا، والتي حسم فيها النادي الأهلي اللقب لصالحه في النهائي المعروف بـ«مباراة القرن».

«حمدي»: الكابتن محمود الخطيب كلمني وأهداني تي يشرت ووقع عليه

«أعشق النادي الأهلي وأذهب ورائه في كل مكان من 20 سنة، والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لما شاف صورة البيت تواصل معايا وأهداني تي شيرت النادي الأهلي ووقع عليه بخط يده»، قالها حمدي باظه لـ«الوطن»، مشيرا إلى أنه عاشق للنادي ومحب له ويذهب وراءه في جميع المباريات لتشجيعه ودعمه.

وأضاف «باظه»، الذي يعمل مالكا لوكالة خضار في قريته بالمنوفية، أنه قرر وضع النجمة التاسعة على واجهة المنزل بالرغم من أن البطولة الإفريقية لم يكن حسمها النادي الأهلي ولكنه كان يثق في قدرات اللاعبين، موضحا أنه سيضع النجمة العاشرة أيضا على واجهة المنزل قبل حصول النادي الأهلي على بطولة أفريقيا العاشرة.

«باظه»: «هاكمل تشطيب البيت بعلم الأهلي ونحط درع الدوري»

وأوضح، أنه سيقوم باستكمال «تشطيب»، باقي الأدوار العلوية في منزله، وسيقوم بوضع صورة «درع الدوري»، وبعض الكؤوس ليظهر المنزل وكأنه لوحة فنية في حب النادي الأهلي، موضحا أن المنزل من الداخل مُزين بصور «تي شيرتات»، اللاعبين وعلم النادي معلق على جميع جدرانه من الداخل.