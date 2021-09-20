«حياة كريمة» تشارك بتنظيم مراكز تلقي لقاح كورونا بالمنوفية

شارك أعضاء مؤسسة «حياة كريمة» بالمنوفية، في تنظيم مراكز تلقي لقاح كورونا، بمراكز الشباب في مدن ومراكز المحافظة، حيث جرى تدشين 9 مراكز لتلقي لقاح كورونا بالمحافظة، وذلك برعاية محافظة المنوفية، وبمشاركة مديرية الشباب والرياضة ومديرية الصحة بالمحافظة، إذ تعد مشاركة مؤسسة «حياة كريمة» بالمنوفية في مراكز تلقي لقاح كورونا، جزء من الدور المجتمعي الذي تقوم به المؤسسة في المحافظة، ضمن محور بناء الإنسان المصري.

رفع كفاءة الطرق وإحداث سيولة مرورية في مدن المحافظة

وقال اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، إن مشروع حياة كريمة، يشهد تنوعًا في الخدمات التي يستهدفها، التي تمس جميعها حياة المواطنين بصورة وثيقة، كما تم رفع كفاءة طرق وإحداث سيولة مرورية في مدن المحافظة، حيث تم الانتهاء من تركيب البلدورات، وبلاط الأنترلوك، بنسبة تنفيذ 80%، وسيجري الانتهاء من أعمال الرصف نهاية الأسبوع الجاري، كما تم الانتهاء من التوصيلات الكهربائية، والأعمال الخرسانية للحدائق، وجار تجليد السور بحجر الهشما وعمل سور حديدي من الكريتال.

الانتهاء من تركيب الهيكل المعدني وصب الطبقات الخرسانية

وأكد محافظ المنوفية، أن أعمال التطوير، ستتضمن الحدائق ألعاب للأطفال، ومساحات خضراء لتوفير سبل الراحة لرواد الحدائق، كما جرى الانتهاء من تركيب الهيكل المعدني، وصب الطبقات الخرسانية، وجار الانتهاء من أعمال تركيب الصاج بالمحلات للسوق الحضاري، كما أنه يحرص على متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، بمركز ومدينة الشهداء.

توقيع الكشف الطبي على عدد من الفئات الأكثر احتياجاً بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة

وكانت جمعية الأورمان بالمنوفية، أعلنت في وقت سابق، توقيع الكشف الطبي على عدد من الفئات الأكثر احتياجا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، ضمن مبادرة «نور حياة»، وجرى تحويل 919 مريضا لإجراء الفحوصات الطبية وإجراء عملية مياه بيضاء، وزرع عدسات بالعين بالمستشفى العسكري بشبين الكوم لـ445 مريضا، كما جرى تسليم عدد 464 مترددا نظارة طبية بالمجان.