تفاصيل افتتاح أول مركز إقليمي لتطوير وسلامة الغذاء في القليوبية

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أعمال مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بمدينة قها بمحافظة القليوبية على مساحة 3.600 ألف متر، وبتكلفة تطوير تصل إلى 90 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور كل من الوزراء، الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية، اللواء محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، اللواء شريف قليني نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، اللواء مجدي الشاطر نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الدكتور مدحت البيومي مدير مركز تطوير وسلامة الغذائية لتطوير وسلامة الغذاء.

وزير التموين: الاهتمام بالجودة وسلامة المنتج يعطي ثقة في المنتج المصري

وقال «المصيلحي» إن الأمر لم يعد اهتمامًا بالكم في الغذاء المقدم فقط، ولكن اهتمام بالجودة وسلامة المنتج، وهو ما يعطي ثقة المواطن في المنتج المصري من خلال معامل دولية مرجعية، للتأكيد على فكرة أن الغذاء المقدم للمواطن المصري أو المصدر للخارج آمن، مضيفا أن المركز يعد أول مركزًا اقليميا يغطي 27 محافظة، ويقدم 975 نوعًا من التحاليل التي تستغرق يومًا واحدًا في الفحص لكل تحليل.

«التموين»: مركز تطوير وسلامة الغذاء يضم 9 معامل

وأشار إلى المركز يضم 9 معامل منهم (معمل متبقيات المبيدات، ومعمل لاختبار المعادن والمياة وهجرة المواد البلاستيكية، ومعمل للاختبارات البيولوجية، ومعمل للاختبارات الكيميائية بالاضافة الى وحدة تقدير الهرمونات لقطاع الانتاج الحيواني والداجني، وحدة تقدير السموم الفطرية، وحدة تقدير العقاقير البيطرية، وحدة تقدير المضافات الغذائية والأحماض العضوية، بجانب وحدة كشف غش الزيوت والدهون من مصادرها النباتية أو الحيوانية، فضلا عن وحدة كشف وتقدير المحليات الصناعية».

وحدات تدريب مجهزة لتدريب وتأهيل العاملين في مجال الأغذية

وذكر «المصيلحي» أن المركز يضم وحدات تدريب مجهزة لتدريب وتأهيل العاملين في مجال الأغذية والرقابة على الأغذية، ويجرى أخذ العينات بشكل عشوائي من المزارعين، الصناع، الموردين، التجار، كما يجرى تحليل كافة المنتجات الغذائية بدء من المياة والتربة ،وصولا للمنتج النهائي.

وأكد أنه يجرى فحص جميع الأغذية لسلامة وصحة 70 مليون مستحق للدعم من خلال فحص كافة السلع التموينية التي توفرها الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وشدد «المصيلحي» على أن المركز هو المعمل المرجعي للشركة القابضة للصناعات الغذائية للكشف عن سلامة الغذاء والمقدم للمواطنيين في شتى أنحاء جمهورية مصر العربية، ويخدم المركز قطاع التصنيع الغذائي من المصنعين أو منتجي الخامات الزراعية داخل محافظة القليوبية وكل محافظات مصر، بالقيام بعمليات سحب العينات بواسطة متخصصين داخل المركز.

الخدمات التي يقدمها مركز تطوير وسلامة الغذاء

ويتيح المركز خدمة التحاليل لشركات القطاع الخاص والمصدرين لذلك ،لافتا إلى أن عمليات الفحص تجرى وفقًا للموصفات القياسية المصرية والدولية، وتدار وفقًا لنظم المعامل الدولية «الأيزو 17025» ،لافتا إلى أنه في حالة عدم مطابقة السلع للمواصفات يجرى سحب المنتجات ومعاقبة الشركات المخالفة.

نيفين جامع: توفير الملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة

وفي كلمتها أكدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية، على أهمية قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للاسواق الاقليمية والعالمية وتوفير الملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وذلك باعتبارهما من أهم القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية بالاقتصاد القومي.

وقالت الوزيرة إن هذين القطاعين يمتلكان إمكانات ومقومات كبيرة تؤهلهما للتصدير لعدد كبير من الأسواق العالمية، خاصة في ظل شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، مشيرة إلى أن هناك فرص تصديرية متميزة لمنتجات القطاعين، وبصفة خاصة في أسواق الدول العربية والأسواق الأفريقية والأوروبية.

وأشارت «جامع» إلى أن قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية يمثلان محورًا أساسيًا في تنفيذ خطة الوزارة الهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، مشيرة إلى أهمية منظومة سلامة الغذاء في زيادة الثقة في المنتج المصري في السوق المحلي والأسواق الخارجية، خاصة وأنها تمثل شهادة ضمان تؤكد سلامة وجودة المنتجات الغذائية، الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات التصدير والنفاذ للأسواق الخارجية.

وفي هذا الإطار، لفتت الوزيرة إلى أن صادرات قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية بلغت خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري 4 مليار و585 مليون دولار مقارنة بـ 4 مليار و35 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة 13.6%، مشيرة إلى أن أكبر الأسواق المستقبلة لصادرات القطاعين تتضمن روسيا الاتحادية والسعودية وهولندا وبريطانيا وشمال ايرلندا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والجزائر والمغرب وليبيا.

وأشارت «جامع» إلى أن توافر معامل مزودة بأحدث الأجهزة ومعتمدة دوليًا داخل المركز يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بتنافسية المنتجات الغذائية والزراعية المصرية وبصفة خاصة المصدرة إلى الأسواق الخارجية، لافتة إلى أن المركز يتيح خدماته لكافة المصنعين والمنتجين، وهو الأمر الذي يعد إضافة قوية لقطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية المصرية.

وفي السايق ذاته، قال الدكتور سيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن مركز تطوير وسلامة الغذاء الذي جرى افتتاحه اليوم يأتي في إطار جهود الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير الغذاء الصحي والأمن والمستدام للمواطنين، مؤكدًا أن هناك مشترك مع معامل وزارة الزراعة وهي مجهزة على أعلى مستوى ومعتمدة محليًا ودوليًا في فحص وسلامة الغذاء فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي الطازج في مراحل الإنتاج.

محافظ القليوبية: تحديث جميع أجهزة المعامل بأحدث الأجهزة العالمية في مجالاتها

وصرح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بأن مركز تطوير وسلامة الغذاء يقع بمحافظة القليوبية بمدينة قها، ويتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، ويقع المركز على مساحة 3600بمساحة متر مربع في مبنى مكون من 4 طوابق ووحدة تجارب تصنيعية 500 متر مربع، واشتملت أعمال تطوير المركز علي تطوير البنية التحتية ومرافقها تطويرًا شاملا، ومد مرافق جديدة من خلال إمدادت كهرباء بخطين منفصلين وإمدادت مياه وخطوط تليفونات أرضية و تمهيد وإنارة الطرق المؤدية من وإلى المركز، كما جرى تحديث جميع أجهزة المعامل بأحدث الأجهزة العالمية في مجالاتها، وكذلك النظم الإلكترونية الخبيرة في الدعم اللوجيستي المستمر لتقديم الخدمات بشكل مستمر لعملاء المركز بجودة وسرعة عالية.

كما صرح اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بأن الشركة تهدف إلى توفير الغذاء بشكل آمن للمواطنين، إذ يجرى توفير عدد 246 ألف طن منتجات غذائية شهريًا بإجمالي 4 مليون طن سنويًا، وتقوم الشركة بالتعاقد على 16 ألف سلعة دائمة، وتسعى الشركة إلى إنشاء مركز آخر لتطوير وسلامة الغذاء في الوجه القبلي لتغطية كافة أنحاء الجمهورية.