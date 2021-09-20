«الغرفة التجارية» تدعو المواطنين لشراء اللحوم من منافذ الدولة

دعت شعبة اللحوم بالغرفة التجارية بالقاهرة، المواطنين إلى شراء اللحوم من المنافذ التابعة للدولة، مشيرة إلى وجود فجوة بين العرض والطلب للحوم في الأسواق، أدت إلى ارتفاع أسعارها، وذلك بعد تراجع إنتاج الثروة الحيوانية وزيادة أسعار الأعلاف.

معدلات استهلاك اللحوم زادت من 300 إلى 400%

قال محمد وهبة، رئيس شعبة اللحوم بغرفة القاهرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن منافذ بيع اللحوم البلدي والمجمدة متوفرة بكثيرة في منافذ الدولة، وهناك أيضًا بلدي المستورد، مشيرًا إلى أن معدلات الاستهلاك زادت من 300 إلى 400%، وطالب بمزيد من استيراد الحيوانات الحية والمذبوحة لمواجهة الزيادة في أسعار اللحوم، «يباع كيلو اللحم المجمد البرازيلي بأسعار تتراوح بين 160 و180جنيها للحم الكندوز».

ارتفاع أسعار الأعلاف والمبيدات والأسمدة

وفي سياق متصل، ذكر «وهبه» أن ارتفاع أسعار الأعلاف والمبيدات والأسمدة ساهمت في تحول عدد كبير من المزارعين إلى إنتاج الخضروات بدلًا من الذرة، لأن العائد سريع إذ يحتاج محصول الذرة 6 شهور، أما الدورة الزراعية لعدد من والخضروات 3 شهور.

بينما قال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن ظهور الحمى القلاعية في البرازيل وذبح إناث الماشية خلال العام الجاري، أدى إلى زيادة اسعار الأعلاف بالنسبة للمربين، موضحًا أن أسعار اللحوم السودانية الطازجة تباع بسعر 85 جنيها، والمجمدة البرازيلية تباع بسعر80 جنيهًا.