الحبس عام لمتهم نقب عن الآثار في المعصرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة المتهم «ح.ع» بالحبس لمدة عام؛ لاتهامه بالتنقيب عن الآثار بالمعصرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

التنقيب عن الآثار

وتضمن أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات، بأن المتهم، مقيم دائرة قسم المعصرة، أجرى عملا من أعمال الحفر؛ بهدف البحث والتنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات والمعدات المضبوطة، دون ترخيص من المجلس الأعلى للآثار.

كما تبين من التحقيقات إحراز المتهم قطع أثرية بقصد الاتجار ونزع القطع الأثرية موضوع الاتهام، من مكانها بغير إذن كتابي صادر من المجلس الأعلى للآثار.

وشهد رائد شرطة أنه على إثر بلاغ وارد إليه بقيام المتهم بالتنقيب عن الآثار، انتقل لمحل البلاغ وتمكن من ضبطه متلبسًا، بحوزته المعدات بقصد التنقيب عن الآثار.

أقوال الشهود

كما شهد مدير إدارة الأحراز والمضبوطات الأثرية، بتوليه وباقي أعضاء اللجنة فحص القطع المضبوطة، التي ثبت أثريتها إذ ترجع للعصرين اليوناني والروماني، والعصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة والتي تخضع لقانون حماية الآثار.

كما أكد كبير أخصائيي بالمجلس الأعلى للآثار، ومفتش آثار بإدارة المضبوطات الأثرية، على ما شهد به سابقه.

وشهدت مفتشة آثار بمنطقة آثار حلوان بانتقالها لمعاينة محل الواقعة؛ نفاذا لقرار النيابة العامة، قد ثبت أن طبيعة الحفر المشاهد بمحل الواقعة يعد تنقيبا عن الآثار بطريقة عشوائية.