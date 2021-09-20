هاني شنودة لـ«عازف الطشت»: أوعدك إنك تشارك في حفلة معايا (فيديو)

وعد الموسيقار هاني شنودة، الشاب سيد القناوي المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي بـ«عازف الطشت»، بمنحه فرصة الظهور بصحبته وفرقته الغنائية، في أول حفل يتم التحضير لها، وذلك خلال لقاء فني جمع بينهما.

هاني شنودة لـ«عازف الطشت»: الناس هتُعجب بيك لأنك موهوب

واستجاب الموسيقار هاني شنودة لطلب «عازف الطشت»، واستقبله في منزله مساء أمس الأحد، وحضرت «الوطن» هذا اللقاء، الذي كان مليئًا بالموسيقى والغناء الفلكوري الذي يعشقه الشاب سيد القناوي.

وأبدى هاني شنودة، إعجابه بطريقة عزف سيد القناوي على الأواني «حلّة وطشت»، واصفًا إياه بـ«الموهبة الرائعة»، مضيفًا بقوله: «وعد مني في أول حفلة ليّ، هتطلع تقدم (نمرة)، ولكن بأوركسترا كبيرة من العازفين».

«عازف الطشت»: تعلمّت من الباعة الجائلين طريقة العزف

وقال «عازف الطشت»، إن طريقة العزف على «الجردل» والأواني «هواية» تملكتّه من صغره وتعلمّها من الباعة الجائلين، معربًا عن سعادته بلقاء الموسيقار هاني شنودة، «مبسوط إن شوفت حضرتك وقعدت معاك.. زدتني شرف».

ووجه هاني شنودة حديثه لـ«عازف الطشت»، قائلًا: «أنا سعيد بلقاءك، ونحن جميعًا إخوات وأهل، وأنت مثل ابني، أنا عندي 80 سنة، وانت عندك 40 سنة، انت رجل موهوب وفي الحفلة هتشوف الناس هيعجبوا إزاي باللي بتقدمه».

وكان سيد القناوي المعروف بـ«عازف الطشت» قد عبر عن حلمه خلال لقاء سابق مع «الوطن» في مقابلة الموسيقار هاني شنودة، الذي استجاب له على الفور، وتم اللقاء في منزل «شنودة».