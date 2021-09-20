هاني شنودة لـ«عازف الطشت»: أنت صاحب موهبة جامدة «فيديو»

بـ«طشت وجردل وعصا خشبية» اشتهر سيد القناوي، بين متابعي السوشيال ميديا بعد نشر مقطع فيديو له، وهو يعزف على هذه الأدوات ويغني بصوت عذب، وعُرف باسم «عازف الطشت»، والذي التقته «الوطن» منذ فترة، وعبر عن حلمه بمقابلة الموسيقار هاني شنودة والعزف أمامه.

«عازف الطشت» في منزل هاني شنودة: كثير من الموسيقى والغناء

واستجاب الموسيقار هاني شنودة لطلب «عازف الطشت»، واستقبله في منزله مساء أمس الأحد، وكانت «الوطن» حاضرة هذا اللقاء، الذي كان مليئًا بالموسيقى والغناء الفلكوري الذي يعشقه الشاب سيد القناوي.

هاني شنودة لـ«عازف الطشت»: بلدنا مليئة بالمواهب الجميلة

وخلال اللقاء، قام «عازف الطشت» بتقديم مقطوعات موسيقية على وعاء «حلة وطبق بلاستيك»، وغناء مقطع من أغنية شعبية «ادلع على كيفك.. ادلع ياولا»، ولاقى صوته وأداؤه استحسان الموسيقار هاني شنودة، الذي شاركه العزف على «الأورج» الخاص به.

ولم يكتف هاني شنودة بذلك، بل أحضر بعض الآلات الموسيقية منها الدرامز لتكون بديلًا لـ«الحلّة»، وطلب من «عازف الطشت» أن يعزف على الآلة الموسيقية، ونجح بالفعل في تقديم عزف جيد.

ووصف الموسيقار هاني شنودة، «عازف الطشت» بأنه صاحب موهبة «جامدة»، متابعًا: بلدنا مليئة بالمواهب، ولكنها تنتظر الفرصة.

وقال «عازف الطشت» ردًا على سؤال هاني شنودة بشأن من علمّه العزف الموسيقي «كنت بمشي في الشوارع، وألاقي بائعين بيعزفوا بعصا على طبلة، وبدأت في تقليدهم».