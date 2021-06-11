تفاصيل حفلات الويك إند في الساقية والأوبرا منها حفل هاني شنودة والحضرة

تنتظر اليوم الجمعة وغدا السبت، مسارح دار الأوبرا وساقية الصاوي، عددا من العروض خلال عطلة نهاية الأسبوع، تستعرضها «الوطن»، في التقرير التالي:

حفلات ساقية الصاوي يومي الجمعة والسبت

حفل هانى شنودة

تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوى حفل الفنان الكبير هانى شنودة اليوم الجمعة، الموافق 11 يونيو الساعة 8مساء، لعرض مجموعة من أحب أعماله الموسيقية بسعر يبدأ من 100جنيه.

حفل عبدالله عامر

كما تقدم ساقية الصاوى غدا السبت، محاضرة كبسولة اللغة الإنجليزية من مشاهد الأفلام، مع عبدالله عامر في قاعة كلمة، وذلك في تمام الساعة 5:30 مساء بسعر يبدأ من 30 جنيها.

حفل وائل الفشني

كما تعرض الساقية في قاعة النهر السبت، حفلا غنائيا مميزا للفنان وائل الفشنى، وذلك في تمام الساعة 8 مساء بسعر يبدأ من 100 جنيه.

حفلات دار الأوبرا يومي الجمعة والسبت

كما تقدم دار الأوبرا عددا من العروض المقرر عرضها يومي الجمعة والسبت شرط اتباع عدد من الإجراءات الاحترازية، كعدم الدخول بدون ارتداء كمامات والالتزام بالدخول من البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص مع ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، كما أنه غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته وممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات، وأخيرا ممنوع التصوير.

عرض الـ dogs

يعرض اليوم الجمعة العرض المسرحى بعنوان «dogs» للبيت الفنى للمسرح بسعر يبدأ من 35 جنيها.

عرض فرقة الحضرة للإنشاد الصوفى

ويعرض على مسرح دمنهور السبت، في تمام الساعة 8 مساء بسعر يبدأ من 60 جنيها.

عرض فرقة باليه أوبرا القاهرة

ويعرض على مسرح النافورة الخارجي في تمام الساعة 8 مساء السبت فرقة بالية أوبرا القاهرة بسعر يبدأ من 85 جنيها.

عرض فرقة الموسيقى العربية للتراث

وتقدم بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة 8 مساء، عرضا لأبرز أعمال فرقة الموسيقى العربية للتراث غدا السبت بسعر يبدأ من 60 جنيها.