في 3 تخصصات.. جامعة بنها تظهر بتصنيف التايمز للموضوعات لعام 2022

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أن الجامعة ظهرت في 3 تخصصات في إصدار تصنيف التايمز للموضوعات لعام 2021/ 2022، بالموضوعات التي تم الإعلان عنها.

ففي الترتيب العالمي، جاءت جامعة بنها ضمن الفئة من 401 - 500 في مجال علوم الفيزياء، ضمن 1227 جامعة عالمية، متقدمة 200 مركز عن الإصدار السابق للتصنيف، الذي جاءت فيه ضمن الفئة 601 - 800، وعلى المستوى المحلي جاءت في المركز الثاني، من ضمن 19 جامعة مصرية.

وأضاف «الجيزاوي» أن جامعة بنها حافظت على ترتيبها في مجال علوم الحياة والعلوم الطبية والإكلينيكية، حيث جاءت ضمن الفئة 601 - 800، في مجال علوم الحياة، ضمن 972 جامعة عالمية، وفي المركز الرابع ضمن 15 جامعة مصرية، كما جاءت في الترتيب +601 في مجال العلوم الطبية الإكلينيكية والعلوم الصحية، ضمن 925 جامعة عالمية، والمركز السادس ضمن 15 جامعة مصرية.

الجيزاوي: تصنيف العلوم الفيزيائية يسلط الضوء على الجامعات الرائدة في العالم

وأوضح القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أن تصنيف العلوم الفيزيائية يسلط الضوء على الجامعات الرائدة في الرياضيات والإحصاء والفيزياء وعلم الفلك والكيمياء والجيولوجيا والبيئة وعلوم الأرض، في حين يسلط تصنيف علوم الحياة الضوء على الجامعات الرائدة في مجالات الزراعة والعلوم البيولوجية والعلوم البيطرية، كما يسلط تصنيف العلوم السريرية وقبل السريرية والصحية على الجامعات الرائدة في مجالات الطب وغيرها من الموضوعات الصحية.

وأكد «الجيزاوي»، في بيان صدر عن جامعة بنها اليوم الخميس، أن تقدم ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية يأتي في إطار سياسة جامعة بنها لتحسين مخرجاتها البحثية، ورفع وبناء قدرات شباب الباحثين العلمية والبحثية

ووجه القائم بعمل رئيس الجامعة التهنئة للقيادات الأكاديمية والادارية وأعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين في مجال العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة والعلوم الطبية الإكلينيكية والعلوم الصحية لهذا التميز، متمنياً مزيد من التقدم وتحقيق مراكز أعلى على مستوى جميع الموضوعات.

5 معايير تحدد تصنيف التايمز البريطاني تشمل 13 مؤشراً

ويعتمد تصنيف التايمز البريطاني على 5 معايير، تشمل 13 مؤشراً، من ضمنها الاستشهادات العلمية، والتأثير البحثي للجامعة، وعدد وسمعة الأبحاث، والدخل العائد منها، بالإضافة إلى البيئة التعليمية، ونتائج استبيانات شركة تومسون رويترز لقياس السمعة البحثية والتعليمية للجامعات، بمشاركة 20 ألف باحث وعالم.

كما يتم حساب عدد شهادات الدكتوراه الممنوحة من قبل الجامعة، مع الأخذ بعين الاعتبار عدد أعضاء الهيئة التدريسية، وكذا تنوع التخصصات في الجامعة، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة، ونسبة طلبة الدراسات العليا إلى طلبة البكالوريوس، التي تعكس نشاط البيئة البحثية في الجامعة، ودخل وميزانية الجامعة.