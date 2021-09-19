5 نصائح غذائية صحية للطلاب في المدارس.. «كل وجبتك لوحدك»

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح لطلاب المدارس، تزامنًا مع اقتراب عودة الدراسة وبدء عام دراسي جديد 2021-2022، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة على الطلاب، وتجنب إصابتهم بفيروس كورونا، أو الأمراض المعدية أثناء العملية التعليمية.

ونشرت الوزارة عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك» منشورًا توضح فيه أساليب وطرق التغذية الصحيحة للطلاب مع عودة العملية التعليمية لطبيعتها مرة أخرى، وذلك من خلال بعض النصائح التي يجب على الطلاب الالتزام بها طوال اليوم الدراسي داخل المدرسة، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية طرق التغذية الصحيحة لطلاب المدارس لتجنب الإصابة بكورونا.

طرق التغذية الصحية للطلاب في المدارس

- تناول وجبتك الخاصة المجهزة في المنزل دون مشاركتها مع زملائك.

- عدم شراء الأطعمة غير الصحيحة والمعرضة للهواء طوال الوقت.

- استخدام الأكواب والأطباق ذات الاستعمال الواحد، وإلقاؤها في سلة القمامة عقب الانتهاء من استخدامها.

- غسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد تناول الوجبة مباشرة.

- التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن متر في أماكن تقديم الوجبات المدرسية.

توفير لقاحات كورونا لجميع المعلمين في كافة مراحل التعليم

ومن جانب آخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توفير لقاحات كورونا لجميع المعلمين في كافة مراحل التعليم ما قبل الجامعي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وخصصت وزارة الصحة موقع تسجيل لقاح كورونا للمعلمين في مصر، لتوفير اللقاحات بصورة دائمة للمعلمين قبل بداية العام الدراسي الجديد، وفقًا لتوجهات الدولة بتوفير اللقاحات لكافة العاملين بالأجهزة الحكومية، وللحد من الإصابة بفيروس كورونا.

وكشف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدم السماح للعاملين بدخول مقر العمل عند بدء العام الدراسي، إلا بعد تلقي اللقاح سواء بالمدارس الحكومية أو الخاصة أو الدولية، مشيرًا إلى أن هناك حالات استثنائية وهي الحالات التي تعفي من اللقاح، وفقا لما أعنته وزارة الصحة.