مستشار الرئيس يوضح مزايا رفع مصر من قائمة السفر الحمراء

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة الوقائية، إن رفع مصر من قائمة السفر الحمراء الخاصة لفيروس كورونا، تأخر كثيرا لأن الوضع الوبائي للفيروس في البلاد يسير وفق خطوة ثابتة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتوفير اللقاحات للمواطنين.

وأكد «تاج الدين» أن الوضع الداخلي لمصر مطمئن وما يسمى بالقائمة الحمراء مجرد أسماء تكتب دون النظر في الأوضاع الداخلية، لتلك الدول ومعرفة مدى تعاملها مع جائحة كورونا.

مستشار الرئيس يوضح أكثر القطاعات المستفيدة من رفع مصر من القائمة الحمراء

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للصحة الوقائية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك العديد من المزايا التي تعود على الدولة من خلال رفعها من قائمة السفر الحمراء لفيروس كورونا، ويعد المجال الاقتصادي والسياحي من أكثر القطاعات تحقيقًا للاستفادة، مشيرا أن المجال السياحي سيشهد عودة الرحلات الطيران بين العديد من الدول التي كانت تمنع مواطنيها من الذهاب لمصر وستشهد الأماكن السياحية إقبالا كبيرا خاصة من الدول الأوروبية، كما أن اعتدال حالة الطقس سيساعد على قدوم أفواج للبلاد.

وأضاف أن قطاع الاستثمار سيشهد حركة في الأعمال والبدء في تنفيذ العديد من المشروعات خلال الفترة المقبلة، بعد الاطمئنان الذي سيشعر به المستثمرين بعد رفع مصر من القائمة الحمراء.

رفع مصر من قائمة السفر الحمراء لا يعني عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وأشار «تاج الدين»، إلى أن رفع مصر من القائمة الحمراء لا يعني زوال الفيروس ولا يدعو إلى الاطمئنان الزائد، مؤكدًا أنه يجب أن يكون هناك وعي من قبل المواطنين بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والإسراع في الحصول على لقاح كورونا، خاصة بعد دخول البلاد الموجة الرابعة من فيروس كورونا، ووجود بعض الحالات المصابة بمتحور «دلتا بلس».