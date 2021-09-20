الداخلية تكشف حقيقة فيديو خطف طفل بقرية محلة أبو على بكفر الشيخ

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تحت عنوان «خطف طفل من أمام منزله من قرية محلة أبو على دائرة مركز شرطة دسوق بكفر الشيخ» يظهر خلاله شخص يستقل سيارة ملاكي ويقوم بخطف طفل من أمام منزله مع وجود سيدة وطفلين بجوار السيارة، وفرار قائدها هارباً بالطفل.

اصطحب أحد أبنائه وفر هاربا بالسيارة

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في قيام «صاحب محل دواجن - مقيم بالقاهرة» بالحضور لرؤية أبنائه من زوجته المتوفية، والمقيمين لدى جدتهم لوالدتهم بذات القرية وفى حضانتها، وعقب انتهاء الزيارة غافل المذكور الجدة واصطحب أحد أبناؤه «5 سنوات» وفر هارباً بالسيارة، وذلك أثناء تواجد الجدة وكريمتيه الأخرتين «سن 12، 8» بجوارها، ولدى محاولة الجدة اللحاق به، لم تتمكن وسقطت أرضاً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.