حالة واحدة يسقط فيها طلب التصالح في مخالفة البناء ورد مبلغ الجدية

مع استمرار أعمال فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمحافظات، أوضح قانـون التصالـح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 أن هناك حالة واحدة يسقط فيها طلب التصالح ويرد فيها مبلغ جدية التصالح، مشيرًا إلى أنه يستهدف أعمال البناء المخالفة القائمة على الطبيعة، ولايجوز التعامل على مخالفات جرى إزالتها، وأي مخالفة جرى تقديم طلب تصالح بشأنها ودفع مبلغ جدية تصالح، وبعدها جرى إزالة المخالفة تماما وقتها، يسقط طلب التصالح وترد قيمة التصالح إلى صاحب الشأن.

تاريخ ارتكاب المخالفة شرط لاتمام التصالح في مخالفات البناء

وأوضح قانون التصالح أنه يجوز التصالح علـى أعمال محرر لها محاضـر مخالفات بعد صدور القانون رقم 17 لســنه2019، وثبـت مـن المسـتندات أن تاريـخ ارتـكاب تلـك الأعمال قبـل العمـل بأحكام قانون التصالح، إذ أن العبـرة بتاريخ ارتكاب المخالفـة وليـس تاريـخ اتخـاذ الإجراءات تجاه المخالفة المقـدم عنها الطلـب.

وأشار القانون إلى أنه بعد معاينة اللجنة الفنية للمخالفة، وتحديد مسطح المخالفة الفعلي المقدم بشأنها طلب التصالح يجرى استكمال سداد رسم الفحص نقدا أو طبقًا لطرق السداد، كما تتولـى اللجنة الفنيـة المشـكلة بالجهـة الإدارية المختصة البـت فـي طلبات التصالح، وتقنيـن الأوضاع بعد دراسة ملف التصالح وإجراء المعاينة الميدانية.

جواز تشكيل أكثر من لجنة للبت في التصالح

وأتاح قانون التصالح تكوين أكثـر مـن لجنة للبـت فـي طلبات التصالح داخـل نطـاق الجهـة الإدارية طبقا للمادة الثانية مـن القانون، وذلـك بهـدف سـرعة البـت وانهاء طلبـات التصالـح، وتقـوم اللجنة الفنية بالمعاينة وتحديد قيمة إجمالي مقابل التصالح وتقنين الوضع المطلـوب سـدادها.

وفيما يتعلق بمخالفات البناء المتمثلة في أساسات وأعمدة أو أسقف أو حوائط، أوضح قانون التصالح أن احتساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لتلك المخالفات يجرى باحتساب رسم الفحص ومقابل التصالح على أساس مسطح الدور، كما طالبت الوحدات المحلية بالمحافظات المواطنين أصحاب طلبات التصالح باستكمال أوراقهم بسرعة لإتمام أعمال الفحص والمعاينة، لكي يجرى البت في ملفات التصالح، فأي ملف غير مكتمل الأوراق، لن يلتفت إليه ولا يعتد به.