المرور: تحرير 4081 مخالفة عدم تركيب ملصق إلكتروني

حررت الإدارة العامة للمرور، 4081 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى، وذلك بعد انتهاء مهلة تركيب الملصق بوحدات المرور، التي جرى مدها أكثر من مرة.

وكانت وزارة الداخلية، أهابت مالكي المركبات بمختلف أنواعها، بسرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها، لتركيب الملصق الإلكتروني، إذ يجرى البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية، حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، اعتبارًا من أول أمس السبت.

عناصر منظومة النقل الذكي

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية، على تفعيل عناصر منظومة النقل الذكي لإدارة حركة المرور إلكترونيًا، لتحقيق السيولة المرورية.