«القصير» يتفقد الأصول التابعة لوزارة الزراعة بالقليوبية

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مزرعة بحوث الخضر بمحافظة القليوبية، والتي تقع على مساحة 42 فدانا تابعة لمعهد البساتين بمركز البحوث الزراعية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع كفاءة أصول الدولة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

ووجه «القصير» بضرورة رفع كفاءة المزرعة وإدارتها اقتصاديا وحسن استغلالها، حيث تحتوي على حوالي 120 صوبة زراعية مخصصة للبرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر.

الزراعات المحمية بطوخ تتضمن 18 صوبة

وتفقد «القصير» أيضا موقع الزراعات المحمية بمدينة طوخ، والذي يقع على مساحة 4 أفدنة، ويحتوي على 18 صوبة زراعية.

كما قام وزير الزراعة، يرافقة اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بتفقد بعض الأصول التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمساحات تصل إلى حوالي 14 فدانا بقرية ميت راضي بمركز بنها.

وشدد وزير الزراعة على ضرورة رفع كفاءة جميع الأصول التابعة للوزارة وإدارتها اقتصاديًا، سواء من خلال الوزارة أو بالشراكة مع أجهزة الدولة، أو مؤسسات المجتمع المدني، أو القطاع الخاص، حتى يكون لها مردود إيجابي على الدولة، وتحقق الأهداف المرجوة منها.

حضر الجولة المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانيه والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والمستشار سعيد صالح مسؤول ملف رفع كفاءة الأصول بالوزارة، والدكتور أيمن حمودة مدير معهد البساتين، والمهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية وبعض قيادات الوزارة.