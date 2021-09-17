وزير الزراعة يوافق على إعادة ترخيص مراكب الصيد «الساقطة» في جنوب سيناء

قال المهندس صفوان المراغي رئيس هيئة الثروة السمكية بمحافظة جنوب سيناء، إن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور السيد القصير وزير الزراعة، وافقا علي الدراسة الأمنية لرخص الصيد الساقطة، مؤكدا أن هذا القرار ينتظره أكثر من 200 صايد أسقطوا رخص المراكب الخاصة بهم ولم يقوموا بتجديدها على مدار خمس سنوات.

وأضاف «المراغي»، في تصريح صحفي، أنه جرى عرض الموقف علي الوزير والمحافظ بعد أن تقدم الصيادون بطلبات مجمعة من أجل السماح بتجديد الرخص التي سقطت، وبالفعل استجابا لطلبات الصيادين وجرى التصديق علي الدراسة الأمنية لجميع الرخص الساقطة وعددها 221 مركبا، بينها 47 مركبا في الطور، 174 في خليج العقبة وهي رخص ساقطة طبقا للقرار الوزاري الصادر في 2017 لمدة خمس سنوات، مؤكد أنه بعد الدراسة الأمنية للصيادين سوف يجري عرض الموقف على الوزير تمهيدا لإعادة ترخيص المراكب الساقطة.

عودة الصيد بالسنار ومراكب الشنشولا قريبا

وأكد مدير الثروة السمكية بجنوب سيناء عودة الصيد مرة أخرى بعد توقف 4 أشهر، حيث جري السماح لمراكب «السنار»، بالسروح ابتداء من أول الشهر الجاري، أما مراكب «الشنشولا»، فسوف يسمح بسروحها يوم 26 الشهر الجاري.

وأضاف «صفوان»، أن حصة محافظة جنوب سيناء من الأسماك 5٪ من حمولة أي مركب يدخل الميناء، متوقعا أن ترتفع حصة الأسماك هذا العام وتصل إلى أكثر من 180 طنا، مؤكدا أن حصة المحافظة عام 2019 كانت 36 طنا، وفي عام 2020 بلغت الحصة 142 طنا بزيادة قدرها 100 طن.

وأكد أن الحصة يجري توزيعها علي منافذ بيع الأسماك المدعمة ويتم بيع أسماك الشنشولا وهي الكسكمري، بأسعار لا تزيد عن 5 جنيهات والحصة تكفي احتياجات المواطنين.

صرف مليون جنيه تعويضات للصيادين أثناء شهور المنع

في نفس السياق قال «المراغي»، إن هناك نحو مليون جنيه جرى توفيرها من وزارة البيئة كتعويضات للصيادين خلال شعور المنع، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين نحو 375 صيادا ومركبا وسوف يتم صرف التعويضات الأسبوع المقبل بعد مراجعة الكشوف من قبل المحافظة والتضامن الاجتماعي.