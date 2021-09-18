وزير الزراعة يعرض مشروع إنتاج البذور على السيسي لتقليل تكلفة الاستيراد

عرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، عينات من إنتاج المشروع القومي للبذور، الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع عدد من الشركات الأجنبية، حيث ينفذ المشروع في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الزراعي ورفع الكفاءة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية المصرية.

تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي ووزير الزراعة بشأن مشروع إنتاج البذور

وخلال اللقاء، وجه الرئيس بالتوسع في تلك الجهود الحيوية، وتوفير الموارد والدعم، لإنتاج البذور في مصر، لما في ذلك من مردود هام، يهدف إلى الاعتماد على بذور منتجة محليا تحمي المحاصيل من الآفات وتستنبط سلالات وأصناف زراعية عالية الجودة والإنتاج، وتقلل من تكلفة الاستيراد.

ونستعرض في النقاط التالية أبرز ملامح المشروع القومي لإنتاج التقاوي والبذور، الذي عرضه وزير الزراعة اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

- ينفذ المشروع فريق إنتاج تقاوي الخضر والفاكهة بمعهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية.

- وفقا لإحصائيات رسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء، يتم استيراد نحو 98% من تقاوى الخضر والفاكهة، التي تزرع سنويا في مصر، بينما يتم إنتاج 2% فقط، بنحو 7 مليارات جنيه سنويا.

المشروع يهدف لتحقيق درجة عالية من الاكتفاء الذاتي من تقاوي الخضر عالية الإنتاجية والجودة

- ويهدف المشروع في المقام الأول نحو تحقيق درجة عالية من الاكتفاء الذاتي من تقاوي الخضر عالية الإنتاجية والجودة، تقاوم الآفات والتغيرات المناخية.

- نجح مركز البحوث الزراعية في تسجيل 25 صنفا من تقاوى الخضر والفاكهة لأول مرة في مصر، ضمن البرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر والفاكهة.

- شملت الأصناف 5 من هجن الطماطم عالية الجودة، و5 من البطيخ المتفوق، و5 آخرين من الباذنجان، واثنين من الكانتلوب، وصنفين من البسلة، و3 أصناف من الفلفل الحلو، وصنف من اللوبيا، بالإضافة إلى أصناف أخرى.

- نجح برنامج إنتاج تقاوي الطماطم في استنباط هجن للأغراض المختلفة مثل الاستهلاك الطازج، كذلك تصنيع المحصول وتعبئته، حيث تتميز الأصناف الجديدة بتحمل الإصابة الفيروسية، وملوحة التربة والمياه، والجفاف.

- أما الفاصوليا، فيقوم المشروع على استنباط أصناف محلية جديدة تصلح للاستهلاك الطازج، وتتميز بتحمل الإصابة بالأمراض وتصلح للزراعة في المناطق المفتوحة والصوب، وتتميز بتحمل الإصابة بالصدأ والفيروس.

استنباط أصناف محلية من البسلة تصلح للخريطة الجغرافية الزراعية في كافة المحافظات

- أما البسلة فيتم فيها استنباط أصناف محلية تصلح للخريطة الجغرافية الزراعية في كافة المحافظات وتزرع في الصوب الزراعية والأراضي المكشوفة.

- ويقوم المشروع القومي لإنتاج بذور وتقاوي الباذنجان، على توفير بذور هجن باذنجان محلية تناسب المناخ في مصر وتقاوم الأمراض والفيروسات.

- ويقوم البرنامج القومي لإنتاج تقاوي الكوسة على استنباط هجن كوسة محلية تصلح للزراعة في العروات المختلفة الصيفية والشتوية والخريفية بحيث تلائم ذوق المستهلك، حيث تصلح تحت الأنفاق، وتتحمل الإصابات المرضية.

- فيما يقوم البرنامج لإنتاج تقاوي محصول البطاطس على توفير نواتج برنامج إنتاج تقاوي بطاطس من زراعة الأنسجة نباتات، وميني تيوبر، وأجيال تالية للسوق المصر، بمصادر محلية بنسبة 100% ذات مواصفات مرتفعة.

- فيما يقوم برنامج انتاج تقاوي البطيخ على استنباط هجن بطيخ عالية الجودة حيث يكون حجم العرش الأخضر قوى وذا صفات ثمرية جيدة، تناسب الذوق المصري ومنها ما يصلح للتصدير، كما يتم إنتاج بذور الكنتالوب المستوردة.