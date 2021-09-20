خزينة الزمالك تنتعش بـ3 ملايين جنيه من ممدوح عباس

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن تواجد وفد مفوض من ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق، من أجل تسليم خزينة القلعة البيضاء، مبلغ 3 ملايين جنيه للنادي، كان عباس أعلن تبرعه بها أمس.

كان ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، اجتمع مع لاعبي الفريق الأبيض والجهاز الفني، في أحد المستشفيات الخيرية أمس، عقب الانتهاء من مران الفريق الذي أقيم في ملعب النادي، من أجل تكريمهم ومنحهم هدايا خاصة خلال الجلسة.

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