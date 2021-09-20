إقبال سياحي كبير على مزارات الأقصر

ارتفع عدد زوار المعالم السياحية داخل محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، من مختلف الجنسيات ومن كافة دول العالم، لزيارة معالم الأقصر السياحية في البرين الغربي والشرقي، من معابد الكرنك والأقصر ووادي الملوك والملكات والدير البحري، وغيرها من المعابد والمتاحف داخل المحافظة السياحية، خاصةً مع قرب الموسم السياحي الشتوي لمحافظة الأقصر.

إقبال سياحي على معابد الكرنك

وبلغ عدد زوار معبد الكرنك، اليوم الأحد، بداية من الموعد الرسمي للدخول في الساعة السابعة صباحًا وحتى الخامسة مساءًا 2500زائر من السيُاح من مختلف الجنسيات حول العالم، حسب مصدر موثوق بآثار الأقصر، لافتًا، جاءت أكثر الجنسيات حضورًا، "الجنسية الروسية، الإسبانية، الأمريكية، الأوكرانية، والمصرية".

شارتر فرنسي وإسباني للأقصر

وتشهد محافظة الأقصر هذه الأيام، تسيير رحلات الشارتر الإسباني والفرنسي من دول فرنسا وإسبانيا بشكل مباشر عبر مطار الأقصر الجوي، من مدن باريس ومدريد مباشرة للأقصر، في ظل مساعي الدولة المصرية ووزارة السياحية وغرف شركات السياحية ولجنة التسويق السياحي زيادة أعداد الوافدين من السيُاح لزيارة المعالم الأثرية داخل مصر.

إجراءات احترازية أثناء الجولات السياحية

وتأتي رحلات السيُاح لمحافظة الأقصر، وسط إجراءات احترازية أثناء القيام بجولاتهم السياحية داخل المعابد والمناطق الآثرية، من حيث ارتداء الماسك الواقي أو الطبي، بالإضافة إلى التباعد الإجتماعي بين السياح أثناء القيام بالجولات السياحية في معابد الأقصر في بالبرين الغربي والشرقي داخل المحافظة السياحية، في ظل تأمين الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر السياح خلال رحلاتهم داخل المحافظة بداية من وصولهم وحتى عودتهم مرة أخرى فيما بعد إلى بلادهم.