انطلاق الدورة التدريبية الخامسة للأئمة بمشاركة جامعة الأقصر والأوقاف

انطلقت فعاليات الدورة التدريبية الخامسة لأئمة وزارة الأوقاف، بجامعة الأقصر، في حضور الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، والشيخ سيد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف ومدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، وعدد من قيادات الجامعة ومنسق الدورات التدريبية للأئمة بالجامعة.

دورة في اللغة العربية لـ 50 إمامًا بالأقصر

تضم الدورة المُقامة 50 إمامًا، مكونة من 4 محاضرات في مجال اللغة العربية «النحو والبلاغة والأساليب الأدبية»، ويتم عقدها على مدار أربعة أيام متفرقة، وتستمر فعاليات هذه الدورة حتى 30 من الشهر الحالي، حيث تهدف إلى النهوض بالمستوى العلمي والثقافي للأئمة والدعاة في العصر الحديث، في إطار تفعيل البروتوكول الموقع بين جامعة الأقصر ووزارة الأوقاف.

وأكد رئيس جامعة الأقصر، حرصه على حضور افتتاح الدورات والتي تسهم في تنمية المستوى العلمي والثقافي لأئمة وزارة الأوقاف، خاصة في مجال اللغة العربية، فضلًا عما تشهده من تحديات على كافة الأصعدة، ولابد للإمام أن يكون مُلما بقواعد اللغة ومفرداتها كاملة.

رئيس جامعة الأقصر: الدورة التدريبية تهدف إلى تطوير الخطاب الديني

وأوضح أن الدورة التدريبية جاءت تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتهدف إلى ضرورة الاهتمام بالأئمة والدعاة مع تطوير الخطاب الديني ومحاربة الأفكار الهدامة، وحرص جامعة الأقصر، على أداء دورها المجتمعي من خلال التعاون المدروس وعقد الشراكات المختلفة مع كافة الهيئات والمؤسسات في سبيل خدمة الوطن وجميع أفراده.

من جانبه، أشاد وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر الشيخ سيد عبد الدايم، بالتعاون مع جامعة الأقصر، على اعتبار أنها قاطرة التنمية الأهم على مستوى المجتمع، كما تُعتبر صرحا أكاديميا وعلميا متميزا، لافتًا، إلى أن هذه الدورات التدريبية هدفها الأساسي هو صقل مهارات الأئمة، فضلًا عن تطوير قدراتهم بهدف مواكبة التغيرات السريعة في المجتمع.