انقطاع التيار بشمال الأقصر 5 ساعات الأربعاء المقبل للصيانة

أعلنت هندسة كهرباء «الزينية»، شمال محافظة الأقصر، عن انقطاع التيار الكهربائي ببعض المناطق، يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 سبتمبر الجاري، لمدة 5 ساعات، نتيجة قيام الشركة بأعمال الصيانة الدورية لمغذيات الكهرباء التابعة لها داخل مناطق الأقصر المختلفة بشكل دوري.

انقطاع التيار عن مناطق بالأقصر 22 سبتمبر

وأوضحت هندسة كهرباء مدينة الزينية، شمال محافظة الأقصر، في بيان رسمي، اليوم، عن فصل مغذي «الشاعر»، بهدف تنفيذ أعمال صيانة بشكل دوري، تقوم بها شركة كهرباء الأقصر، يوم الأربعاء المقبل، الموافق 22 من شهر سبتمبر الجاري.

انقطاع التيار الكهربائي لمدة 5 ساعات

وأضافت في بيانها الرسمي، انه سيجري فصل الكهرباء لمدة 5 ساعات، على أن تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا، وتظل حتى الساعة الثانية ظهرًا، ومن المقرر أن تتأثر بعض المناطق بالكامل ومنها قرية «المدامود قبلي».

وتُهيب شركة كهرباء الأقصر بـ أهالي محافظة الأقصر وخاصة المناطق التي ستتأثر بأعمال الصيانة والفصل الكهربائي باتخاذ اللازم خلال ساعات فصل التيار.

وتقوم شركة كهرباء الأقصر، هذه الفترة ببعض أعمال الصيانة داخل عدد من المناطق ومغذيات الكهرباء بقرى ومراكز محافظة الأقصر، وتضم المناطق المستهدفة بالصيانة: «مركز إسنا و أرمنت جنوب غرب محافظ الأقصر، ومركز الطود شرق محافظة الأقصر، مركز القرنة شمال غرب محافظة الأقصر، فضلًا عن مركز طيبة والذي يقع في شمال محافظة الأقصر».