زيادة في أسعار «هافال H6 موديل 2022» بسبب «الأوفر برايس»

تواصل الزيادات السعرية رفع أسعار عدد من الطرز المختلفة للسيارات الملاكي موديل العام الجديد 2022، والتي طرحت مؤخرًا بالسوق المحلي؛ ويرجع السبب إلى ظاهرة «الأوفر برايس» التي تستمر وتيرتها في الارتفاع خلال الفترة الحالية بالسوق المحلي، لزيادة الطلب وقلة المعروض لعدد من السيارات في مصر.

ومن ضمن القائمة التي ارتفعت أسعارها مؤخرًا بسبب «الأوفر برايس» طراز «هافال H6 موديل 2022» بزيادة تراوحت من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه؛ وترصد «الوطن» خلال السطور التالية قائمة أسعار السيارة خلال شهر سبتمبر الجاري حسب المعلن من الموزعين المختلفة للعلامة التجارية «هافال» في السوق المحلي.

قائمة أسعار «هافال H6 موديل 2022»

تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ 4 فئات مختلفة التجهيزات.

- الفئة الأولى بسعر 375 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 405 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 420 ألف جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 450 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 148 حصان، وعزم دوران 230 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تأتي السيارة بأبعاد (4653 ملم الطول، 1886 ملم العرض، 1730 ملم الارتفاع، 2738 ملم طول قاعدة العجلات).

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 600 لتر.

مواصفات «هافال H6 موديل 2022»

- تتوافر السيارة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفرامل EBD، و خاصية التحكم في الفرامل عند المنعطفات CBC، وأنظمة فرامل ركن إلكترونية EPB، ومساعد للفرامل BA، وثبات إلكتروني، التحكم في الثبات عند المرتفعات، ومثبت سرعة، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، جنوط رياضية 18 بوصة، وسخانات بالزجاج الخلفي، ومصابيح أمامية وخلفية LED».