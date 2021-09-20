الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي في 5 خطوات على الموقع الرسمي

يبحث العديد من الأشخاص عن خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي، للاستفادة مما تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي من دعم مادي للأسر الفقيرة، وللمرأة المعيلة وذوي الإعاقة والأيتام والأشخاص المسنين أيضا.

الاستعلام عن تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي

وعلى الراغبين في المعرفة والاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي سواء بالقبول أو بالرفض اتباع الخطوات التالية، وفق ما ذكرت وزارة التضامن عبر موقعها الرسمي.

- أولا قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من هنا ، واتبع الخطوات واحدة تلو الأخرى.

- اضغط على اختيار الاستعلام عن موقف بطاقات تكافل وكرامة الذي تريد البحث عنها ومعرفة النتيجة.

- اكتب كل البيانات المطلوبة من المستعلم، وتتمثل في الرقم القومي في الجزء المخصص للاستعلام من خلال رابط الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

- انقر على أيقونة نتيجة الاستعلام لمعرفة النتيجة.

- وعلى الفور ستظهر لك النتيجة بالقبول أو الرفض أو التجميد، وفي حالة الإيقاف أو التجميد سيذكر السبب، وإذا تم القبول سيوضح المبلغ المستحق عبر البطاقة.

الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم

وعلى الراغبين في تقديم شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي اتباع الخطوات التالية:

- كتابة المديرية، والإدارة الاجتماعية، واختيار المركز أو قسم الشرطة التابع له.

- كتابة العنوان تفصيليا، ورقم الهاتف الأرضي.

- ثم كتابة تفاصيل الشكوى.

- بعدها اختيار نوع شكوى تكافل وكرامة سواء شكوى بطاقة الصرف، وتشمل (شكاوى الرقم السرى- إيقاف أو تجميد بطاقة- سوء خدمات التعليم- سوء خدمات الخط الساخن- سوء خدمات الصحة- إهمال أو معاملة سيئة من موظف البريد- طلب رشوة أو ابتزاز من موظف بمكتب البريد- إهمال أو معاملة سيئة من موظف الشؤون).

- بعد اختيار الشكوى اضغط على كلمة تسجيل.

- ستظهر رسالة تم تسجيل الشكوى بنجاح، وكذلك رقم الشكوى.

وفي ذات السياق، قال الدكتور عاطف الشبراوي، مدير برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، خلال اللقاء التشاركي بين برنامج فرصة والقطاع الخاص، إن عدد مستفيدي الدعم النقدي «تكافل وكرامة» يبلغ 15 مليون شخص، 88% منهم من السيدات.